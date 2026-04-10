伊朗局勢｜彭博︰內地已批准中石化及中石油　動用商業石油儲備

《彭博》報道，隨著持續已6周的伊朗戰爭造成全球能源短缺，中國政府已批准國有石油企業動用商業儲備。



據知情人士透露，中國已經准許中石油和中石化等主要國有石油企業，動用它們存放在煉油廠和倉儲設施內的商業儲備。因事未公開，這些人士不願具名。

至6月每月動用100萬桶儲備

他們沒有談及石油企業具體將取用多少。Energy Aspects Ltd.的分析師稱，中國可能會在4月到6月期間允許動用每日約100萬桶，但未予詳述。FGE NexantECA曾估計，煉油廠可能從本月開始每天取用至多100萬桶商業性和經營性庫存。中國每天進口1,100萬桶原油。

為幫助應對供應中斷的時期，中國建立了龐大、多層級的儲備體系，商業庫存是其中的一部分，與戰略庫存有所不同。目前戰略儲備還未動用。

經過多個月來的大力囤積，這個全球最大石油進口國已經擁有大概14億桶的儲備，在伊朗戰爭顛覆全球石油貿易並促使全球動用緊急儲備的當下，能夠派上用場。國際能源署（IEA）成員國在3月已同意創紀錄地釋放4億桶儲備。

地緣分析公司Kayrros 3月估計，中國地上商業庫存有8.51億桶，戰略庫存有4.13億桶。根據哥倫比亞大學全球能源政策中心，中國還有大概1.3億桶的地下倉儲容量。

中國將能源視為一個關鍵弱點，對供應中斷風險早有準備。在當前危機爆發之後，中國限制了成品油出口，並要求煉廠顧全大局全力生產。

負責管理石油儲備的中國發改委和國家糧食和物資儲備局沒有回覆彭博新聞社的置評請求。