伊朗局勢｜末日博士魯賓尼︰若美未能迫使伊朗政權投降　全盤皆輸

中東戰事仍未平息，美國總統特朗普稱指示美國海軍封鎖霍爾木茲海峽。被稱為「末日博士」的經濟學家魯賓尼在香港舉行的格林威治經濟論壇（GEF）中表示，戰事持續時間愈久，霍爾木茲海峽被封鎖的時間愈長，海灣地區石油生產及出口設施遭受的破壞愈大，對全球增長的負面影響及通脹的上行壓力將愈加嚴重，而最大的受害地區是亞洲。



他解釋，全球約20%的能源來自海灣地區，當中大部分運往亞洲。對亞洲而言不僅是價格衝擊，更是供應量衝擊。歐洲作為石油淨進口地區，主要受價格影響，供應量影響相對較小，但其通脹及增長仍受顯著打擊，程度僅次於亞洲。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

美國作為能源淨出口國，但仍難逃負面影響，因使用能源的家庭及企業處境惡化、減少消費，而能源生產商雖有意外收益，但投資增加仍難抵消整體經濟放緩，通脹亦將回升。即使美國受影響程度較亞洲及歐洲溫和，仍難掩「打了一場未勝之戰」的印象。

魯賓尼認為，美國要維持信譽及對其他國家的威懾力，一旦開戰就必須全面升級完成任務，即使這意味着經濟代價、軍事損失甚至士兵傷亡。若不願承擔風險，維持不完全升級而未能迫使政權投降，則全盤皆輸。

圖為2026年4月12日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

稱一旦美軍封海峽 料軍事行動升級

他解釋，實施封鎖雖然能扼殺伊朗政權大部分收入，但該政權過去在戰爭中已展現願意承受多年苦難的能力。若被封鎖，伊朗可能再次攻擊海灣國家的設施，甚至沙特的輸油管線，問題無法真正解決，因為若要升級，必須採取強硬方法。既然已犯下開戰的錯誤，更徹底的升級反而是較佳選擇，若能迫使伊朗政權投降，將取得政治及地緣戰略上的勝利。

魯賓尼又表示，美軍一旦封鎖霍爾木茲海峽，要同時維持停火的可能性極低，軍事升級更趨可能。他預計，中東衝突難以在5月中旬、國家主席習近平與美國總統特朗普會面之前結束，中美元首會面有可能再推遲。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，從空軍一號下機後向媒體發表講話。（Reuters）

料中美元首會談將再推遲

他表示，美國目前封鎖了大部分來自伊朗的石油出口，而中東海灣地區的石油和能源主要運往亞洲，當中大部分更運往中國。美國實施封鎖，會對中國造成顯著的經濟損失。在此情況下，美國若仍試圖與北京接觸，並非建設性的做法，倒不如進一步推遲會面，避免會談失敗。

魯比尼認為，中國一方面樂見美國信譽及盟友流失，武器亦被牽制在中東而非部署亞洲；另一方面，弱勢的特朗普對中國並非好事。作為生意人，特朗普希望與中國達成協議，美國國內有不少鷹派人士主張更強硬遏制中國，包括加強技術限制，若特朗普表現軟弱，鷹派勢力可能抬頭，對中國並非有利。