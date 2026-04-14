泡泡瑪特曾飆8%　「中國巴菲特」段永平建倉｜港股異動

有「中國巴菲特」之稱的段永平近日頻頻提起泡泡瑪特（9992），日前並表示「我的泡泡瑪特保險公司正式開張了」，意味已開始買入泡泡瑪特，惟採用比較謹慎的方式，通過賣出看跌期權的方式布局，若股價不跌穿行權價，可賺取權金，若下跌則可用更低成本建倉。



泡泡瑪特曾高見164.6元，升8.6%，最新報162.2元，升7.1%，成交額為43.62億元。

段永平表示，「真實的原因是：我是個滿倉主義者，絕大部分錢都已經在其他的投資上了。盡管如此，我可以先賣些put，同時考慮用哪些投資去換（機會成本）。我不在乎股價因此就漲上去了，少賺點就當公益哈，反正我賺到錢也是拿來做公益的。如果put不進來，我還是可以賺premium的，如果put進來，我覺得我會賺更多哈。」

潮流玩具Labubu在全球熱銷。（人民日報）

他又表示：「賣put其實也是會受到限制的，我已經被限制了，只能等到期後才能賣新的了。我的賣put的上限是22,500張，已經滿了。」

段永平此前表示，被泡泡瑪特這期財報的盈利激發了好奇心，連續花了好幾天去理解這家公司，直言「很久沒有這種興奮感」。「看到泡泡瑪特這期財報後才真的認真研究了一下公司，以前只是零星地看到一些王寧的隻言片語和一些短視頻。」

段永平表示，很好奇對遊戲的理解會不會在泡泡瑪特再次得到回報，又表示，「慢慢調集資金吧，不然就先收點保費就好。」

泡泡瑪特（PopMart）創始人王寧。（微博＠王寧PopMart）

自言已為王寧「粉絲」

段永平直言現在是王寧的粉絲，並再次強調《因為獨特》這本書對自己影響很大。《因為獨特》是王寧的訪談錄，詳細講述了王寧的創業歷程。段永平此前還表示，《因為獨特》是自己大學畢業後第一本讀完了的書。