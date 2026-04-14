美股｜道指早段升逾200點　納指漲逾1%　油價回落

市場憧憬中東緊張局勢緩和，美股周二（4月14日）早段上揚。有消息指美國和伊朗代表團或於本周再次會面，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也稱，伊朗希望達成協議。道指早段升逾200點，納指漲逾1%。油價下跌，紐約期油最新約跌6%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月14日

【22:51】Tesla升3% Amazon及Nvidia漲逾2%

道指最新報48,465點，升247點或0.51%；納指最新報23,470點，升287點或1.24%；標普500指數現報6,936點，升49點或0.72%。

重磅科技股方面，Amazon同意以115.7億美元收購衛星公司Globalstar ，Amazon股價升2.76%，暫為升幅最大道指成份股；Globalstar則漲9.72%。Tesla升3.02%、Nvidia漲2.01%、微軟升1.88%；蘋果公司（Apple）則跌0.51%。

另外，花旗集團 （Citigroup）股價上漲 1.95%，創近20年來新高，此前該公司公布首季利潤超出預期。

圖為2023年12月18日，電商巨頭亞馬遜（Amazon）在西班牙Trapagaran的物流中心標誌。（Reuters）

【22:49】紐約期油跌近6% Bitcoin升穿7.5萬美元

油價回落，紐約原油期貨現時每桶93.32美元，跌5.76美元或5.81%。倫敦布蘭特期油每桶報 95.58美元，跌3.78美元或3.80%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,363.50美元、24小時內約升4%。