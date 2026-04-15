富衛香港：對今年業務具信心　擬推醫保新產品及加強指數萬用壽險

富衛去年新業務價值按年升11%，當中港澳地區大增44%。富衛香港及澳門首席產品方案及醫療保健總監余栢堅表示，對於今年新業務價值增長前景具備信心，主要考慮到在例如本港醫療保險方面，仍有很多人未有購買，存在較大的缺口，而富衛今年也會繼續推出新產品，包括團隊醫療產品，以及加強指數萬用壽險產品。



30 歲以下人士最多人投保自願醫保產品

余栢堅表示，憑藉以多元分銷渠道策略，富衛香港去年首三季新業務首年保費按年升 93%，跑贏行業平均的56%。而期內新業務年度化保費按年升 74%，也高於行業平均升幅。去年整體成功索償率高達 95%， 自願醫保全數保障計劃償付率達 99%。

他又分享，富衛香港的健康保障產品佔整體保單數目約六成，財富管理產品佔四成。去年數據顯示，客戶產品選擇隨人生階段而轉變，由「保障主導」逐步轉向 「儲蓄主導」。以新業務保單數目計算， 30 歲以下人士最多人投保自願醫保產品，當中不少是家長為子女投保，愈早規劃愈能建立全面的健康保障基礎。

而30 至 40 歲人士則希望有基本醫療保障，最多購買的是自願醫保產品，佔近三成。至於 40 至 50 歲人士，著重全面保障，近四成保單屬於醫療、定期人壽及危疾產品， 同時亦開始財務策劃，近三成半的保單是分紅儲蓄產品。 50 歲以上人士則步入規劃財富傳承階段，最多購買分紅儲蓄產品，佔近五成。