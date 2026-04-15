美股｜三大指數早段個別發展 道指最新跌逾百點
撰文：蕭通
出版：更新：
投資者繼續評估中東局勢最新進展，同時關注最新一批企業財報。美股周三（4月15日）早段個別發展，道指最新跌逾百點，納指及標指上揚。
本港時間4月15日
【22:50】Tesla微軟升逾3% 大摩飆逾半成
道指最新報48,397點，跌138點或0.29%；納指最新報23,830點，升191點或0.81%；標普500指數現報6,991點，升24點或0.35%。
重磅科技股方面，微軟升3.24%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.72%、Nvidia漲1.40%、蘋果公司（Apple）升0.97%。
另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）股價上漲5.27%，此前該公司公佈第一季獲利大幅增長。美國銀行（Bank of America）同樣首季獲利上升，股價漲1.09%。
【22:47】油價微升 Bitcoin約報7.4萬美元
油價回升，紐約原油期貨現時每桶91.86美元，升0.58美元或0.64%。倫敦布蘭特期油每桶報 95.00美元，漲0.21美元或0.22%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,969.08美元、24小時內跌逾1%。
聯儲局主席提名人沃什申報夫妻資產價值逾15億 有望成歷任最富有美股｜道指高收317點 納指飆1.96%連升10日 中概股指數升2.35%美股｜道指收市升301點 日內曾跌410點 納指及標指漲逾1%伊朗｜美軍周一起封鎖伊朗港口 油價急升7% 道指早段挫逾300點