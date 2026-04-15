美股｜三大指數早段個別發展　道指最新跌逾百點

投資者繼續評估中東局勢最新進展，同時關注最新一批企業財報。美股周三（4月15日）早段個別發展，道指最新跌逾百點，納指及標指上揚。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月15日

【22:50】Tesla微軟升逾3% 大摩飆逾半成

道指最新報48,397點，跌138點或0.29%；納指最新報23,830點，升191點或0.81%；標普500指數現報6,991點，升24點或0.35%。

重磅科技股方面，微軟升3.24%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.72%、Nvidia漲1.40%、蘋果公司（Apple）升0.97%。

另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）股價上漲5.27%，此前該公司公佈第一季獲利大幅增長。美國銀行（Bank of America）同樣首季獲利上升，股價漲1.09%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【22:47】油價微升 Bitcoin約報7.4萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶91.86美元，升0.58美元或0.64%。倫敦布蘭特期油每桶報 95.00美元，漲0.21美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,969.08美元、24小時內跌逾1%。