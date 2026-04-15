美股｜道指收市跌72點　納指升1.59%與標指創新高　Tesla飆7.6%

投資者繼續評估中東局勢最新進展，同時受到企業盈利鼓舞。美股周三（4月15日）個別發展，道指最多曾跌254點，至收市收窄至跌72點；納指則漲1.59%、標指升0.80%，同創歷史新高。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月16日

【04:25】蘋果升近3% 微軟漲4.6%

道指收市報48,463.72點，跌72.27點或0.15%；納指收報24,016.02點，漲376.93點或1.59%；標普500指數收報7,022.95點，漲55.57點或0.80%。

重磅科技股方面，微軟升4.61%，為升幅最大道指成份股。Tesla飆7.62%，每股收報391.95美元。蘋果公司（Apple）漲2.94%、Nvidia升1.20%。另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）及美國銀行（Bank of America）首季獲利上升，股價分別漲4.51%及1.81%。

【04:05】中概股指數收漲0.75%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.75%。其中，阿里巴巴ADR升1.45%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【03:59】油價微升 美元指數下跌

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報91.29美元，升0.01美元或0.01%。倫敦布蘭特期油收報94.93美元，升0.14美元或0.15%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.05，跌0.07%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.03，升0.13%。

【03:40】現貨金價約跌1% Bitcoin現報7.5萬美元

金價回落。現貨黃金每盎司最新報4,797.54美元，跌44.31美元或0.92%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,225.87美元、24小時內升逾1%。

【03:38】恒指夜期收報26,129點 高水182點

恒指夜市期指收報26,129指點，升148點，較恒指收市25,947點，高水182點，成交15,916張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間4月15日

【22:50】Tesla微軟升逾3% 大摩飆逾半成

道指最新報48,397點，跌138點或0.29%；納指最新報23,830點，升191點或0.81%；標普500指數現報6,991點，升24點或0.35%。

重磅科技股方面，微軟升3.24%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla漲3.72%、Nvidia漲1.40%、蘋果公司（Apple）升0.97%。

另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）股價上漲5.27%，此前該公司公布第一季獲利大幅增長。美國銀行（Bank of America）同樣首季獲利上升，股價漲1.09%。

【22:47】油價微升 Bitcoin約報7.4萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶91.86美元，升0.58美元或0.64%。倫敦布蘭特期油每桶報 95.00美元，漲0.21美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報73,969.08美元、24小時內跌逾1%。