華爾街再掀裁員潮　富國銀行首季裁逾4千人　舵手稱增加投資AI

華爾街又再次出現裁員潮。據外電報道，華爾街最大的幾家銀行宣布裁減逾千名員工，當中富國銀行以裁員4,199人位居榜首，其次是花旗集團，該行宣布裁員2,000人和美國銀行則計劃裁員1,073人，不過摩根大通和摩根士丹利則增聘員工。由於伊朗戰爭引發市場波動，固定收益和股票交易收入增加，這六家銀行的淨利累計達到473億美元。



富國銀行首季裁員逾4000人

《彭博》報道，此次裁員僅佔銀行業總員工人數的一小部分，但在此之前，銀行業去年也曾縮減員工規模，這加劇了人們的擔憂，即便業績良好的公司，為了進一步提高效率，也會加大對人工智能（AI）的投入，而不會考慮增加員工。

2024年12月6日，美國華盛頓州西雅圖大學區，一名男子走過富國銀行（Wells Fargo）分行。（Reuters）

富國銀行行政總裁Charlie Scharf表示，正在加大對科技包括人工智能AI和廣告等領域的投資，同時繼續推進提高效率的舉措，這已使該行連續23個季度推動了裁員。

銀行通常會在第一季做出人員調整決定，而此時也正是發放獎金的時期。華爾街多年來一直在控制員工人數，但AI時代的到來引發了銀行家和交易員們新的擔憂，他們擔心這項技術將如何影響他們的日常工作。這次裁員延續了去年的趨勢，華爾街去年裁員10,600人，為2016年以來最高。

圖為2025年3月11日，美國紐約證券交易所（NYSE）大樓外的華爾街標誌。（Reuters）

美國銀行行政總裁Brian Moynihan表示，AI指明了前進的方向，雖然仍處於這一切影響的早期階段，但已經看到了實在的好處。花旗集團高層表示，該行22.4萬名員工中超過80%的人都在使用AI工具，其交易團隊每月節省約1,700小時的工作時間。行政總裁表示，該行1萬名工程師僅用兩天時間就利用該工具重寫了過去三十年的程式碼。