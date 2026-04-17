杭州六小龍頭炮群核科技首掛飆1.7倍　CTO︰以港為起點續拓國際化

「杭州六小龍」首隻IPO的群核科技（Manycore Tech）（0068）首掛，開市報20.7元，較招股價7.62元，大升1.7倍。



群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌致辭指，公司秉持讓每一個空間成為可以計算的世界的願景，致力於用空間搭建數字世界與物理世界的橋樑。

群核科技今日掛牌。(鄭文玥攝)

指香港為公司國際化業務大本營

公司聯合創始人兼CTO朱皓表示，香港本來就是公司國際化業務的大本營，會以香港為起點，繼續拓展國際化業務。

他表示，空間智能是普及適用的技術，相信在香港也會有具體業務的落地，暫時還未有明確的時間表。公司目前服務的行業，包括具身智能，影視傳媒，電商等，相信日後會推廣向更多的行業。

超購近1590倍 一手中籤率3%

群核科技公開發售部分接獲24.07萬份有效申請，超額認購1589.6倍，一手中籤率3%，需認購1800手，涉約692.7萬元才穩獲一手。「頂頭槌飛」則可獲分派4手。國際配售方面亦錄超購13.5倍。

財政司司長陳茂波，創新及科技局局長孫東，港交所行政總裁陳翊庭出席掛牌儀式。

CMOS圖像傳感器供應商長光辰芯（3277）同場掛牌，開市報72元，較招股價39.88元，升80.5%。