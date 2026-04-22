許正宇︰投資者因應地緣局勢增加考察香港　反映港金融中心吸引力

財經事務及庫務局局長許正宇表示，近月各地家族辦公室對落戶香港的興趣有所上升，相關諮詢與考察活動增加，考慮因應最新局勢將更多投資及財富配置於香港，以尋求更穩定的避險環境，反映了香港作為全球金融中心的吸引力。



他指出，投資推廣署的家族辦公室團隊自2021年6月成立至今年3月底，已協助252間家族辦公室在港設立或擴展業務，另有約160間家族辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務。由於有關家族辦公室的投資範疇分類和比例屬商業敏感資料，而且無須向政府申報，政府並無相關資料。

他重申，香港作為安全、穩健且具國際連通性的據點，是國際投資者首選的亞洲資產及財富管理中心，吸引不少高資產淨值人士考慮將資金投放於香港。地緣政治事件進一步突顯香港作為國際金融中心在提供安全性、穩定性和確定性的重要性，充分體現香港「安全港」的角色。

為配合家族辦公室對慈善事業的需求，香港金融發展局轄下的財富傳承學院自2024年3月推出「Impact Link」旗艦慈善項目。許氏提到，該項目計劃至今已為超過700名家族成員舉辦17場工作坊及研討會，推動他們探索及發展慈善事業，並於2025年6月進一步推出「Impact Link線上平台」，為獲邀的家族慈善家提供一個特定資料庫平台探索於香港及其他地區、具備拓展潛力的影響力投資項目。截至今年3月底，該平台已有55個家族慈善家加入，合共推薦12個非政府機構及慈善項目。