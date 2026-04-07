海瑅灣I 次輪沽九成涉152伙、套11億　家族辦公室購4伙作長線投資

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今日（7日）進行次輪銷售，公開發售168伙。



不足三周速沽522伙、套現逾46億

【18:45】發展商表示，海瑅灣 I 今日以價單形式作次輪銷售168伙，即日沽出152伙，佔逾九成，單日套現逾11億元。計及早前首輪銷售及招標單位，項目不足三周速沽522伙，成為今年九龍最熱賣大盤，套現逾46億元。

信和置業執行董事田兆源表示，海瑅灣 I 今日大部分買家為用家，佔逾8成，另2成為投資客，有家族辦公室購入4伙，作長線投資用途。

今日最高成交價單位為2(2B)座36樓D單位，實用面積558平方呎，2房(開放式廚房)連書房間隔，成交價926.77萬元，呎價16,609元。而今日最高成交呎價單位為2(2A)座46樓A單位，實用面積472平方呎，2房(開放式廚房)間隔，成交價904.55萬元，呎價19,164元。

【14:20】據代理消息，該盤暫沽152伙。

【13:40】據代理消息，該盤暫沽132伙。

【12:40】據代理消息，該盤暫沽105伙。

↓↓海瑅灣I次輪銷售現場情況↓↓

中原：買家出席率8成 用家佔7成

【10:40】中原地產九龍董事劉瑛琳表示，海瑅灣I今天第二輪推售168伙，該公司買家出席率高達8成，以用家為主，佔比7成，當中不乏上一輪向隅客，餘下3成為長線投資收租客。她又指，康城租務成交一向暢旺，每月均有逾百宗租務交投，平均實用呎租約42元，推算租金回報有望達4厘。

復活節長假期，睇樓氣氛略受影響，但交投依舊暢旺，本月一手成交暫錄近250宗，若今天「海瑅灣」成功售罄168伙，交投增至約400宗，較上月同期增加3成。

中原地產九龍董事劉瑛琳。

美聯料接近沽清 大手客擬2500萬購3至4伙兩房

【10:00】美聯物業高級董事布少明表示，項目首輪銷情理想，預料次輪銷售可延續旺勢，有望接近沽清。布少明表示，次輪銷售美聯客源分佈方面，九龍區佔約70%，港島區佔約20%，新界區則佔約10%。用家比例預計約佔7成，投資者約佔3成。項目入伙後料呎租約有45元，租金回報可望達約4厘。該行有大手客計劃斥資約2,500萬元購入3至4間兩房戶作投資收租之用。

布少明稱，近期一手市場交投氣氛持續升溫，多個新盤接連錄得理想銷情，顯示市場購買力依然強勁。估計4月一手市場將繼續暢旺，連續第15個月保持逾千宗成交的活躍水平。隨著資金持續流入樓市，預料樓價將延續平穩上升勢頭，後市表現樂觀。

美聯物業高級董事布少明。

次輪公開發售單位包括4伙一房(開放式廚房)單位、136伙兩房(開放式廚房)單位以及28伙兩房(開放式廚房)連書房單位，扣除15%最高折扣優惠後，折實價介乎575.19萬至891.73萬元，呎價14,697至18,444元。

日出康城海瑅灣I （圖左）

每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

日出康城第13期。（網上圖片）

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