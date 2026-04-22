美股｜道指早段升逾400點　納指升逾1%　油價最新漲逾2%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）延長對伊朗的停火期限，美股周三（4月22日）早段走高，道指最新漲逾400點，納指升逾1%。油價漲勢持續，最新升逾2%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間4月22日

【22:48】蘋果升近2% Tesla微軟漲1%

道指最新報49,563點，升414點或0.84%；納指最新報24,553點，漲293點或1.21%；標普500指數現報7,126點，升62點或0.89%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升1.95%、微軟漲1.49%、亞馬遜（Amazon）現漲1.14%、Tesla升1.07%、Nvidia漲0.81%。

【22:45】油價升逾2% Bitcoin升穿7.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.83美元，升2.16美元或2.41%。倫敦布蘭特期油每桶報 100.92美元，漲2.44美元或2.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,726.17美元、24小時內約升4%。