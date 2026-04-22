美股｜道指高收340點　納指漲1.64%與標指同破頂　油價約升3.5%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）延長對伊朗的停火期限，美股周三（4月22日）上揚，道指最多曾漲475點，至收市仍漲340點；納指至收市升1.64%，與標指同創收市新高。油價漲勢持續，至收市約升3.5%。



圖為2025年12月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳，一張桌上擺有總統特朗普（Donald Tump）的人形紙牌。（Reuters）

本港時間4月23日

【04:19】蘋果Amazon微軟同漲逾2% 波音升5.5%

道指收市報49,490.03點，升340.65點或0.69%；納指收報24,657.57點，漲397.60點或1.64%；標普500指數收報7,137.90點，升73.89點或1.05%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）股價漲2.63%、Amazon漲2.18%、微軟升2.07%、Nvidia漲1.31%；將於收盤後公布業績的Tesla股價升0.28%。

另外，飛機製造商波音（Boeing）的季度虧損低於預期，股價漲5.53%，為升幅最大道指成份股。

【04:07】中概股指數收跌0.05%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.05%。其中，阿里巴巴ADR升0.77%，愛奇藝跌5.30%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【03:26】布油重上每桶100美元 美元指數上升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報95.15美元，升3.29美元或3.58%。倫敦布蘭特期油收報101.91美元，升3.43美元或3.48%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.60，升0.21%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.49，跌0.06%。

【03:25】現貨金價回升 Bitcoin逼近7.9萬美元

金價回升。現貨黃金每盎司最新報 4,742.60美元，升22.32美元或0.47%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,971.13美元、24小時內升近5%。

【03:15】恒指夜期收報26,169點 高水6點

恒指夜市期指收報26,169點，升8點，較恒指收市26,163點，高水6點，成交15,926張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間4月22日

【22:48】蘋果升近2% Tesla微軟漲1%

道指最新報49,563點，升414點或0.84%；納指最新報24,553點，漲293點或1.21%；標普500指數現報7,126點，升62點或0.89%。

重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）升1.95%、微軟漲1.49%、亞馬遜（Amazon）現漲1.14%、Tesla升1.07%、Nvidia漲0.81%。

【22:45】油價升逾2% Bitcoin升穿7.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶91.83美元，升2.16美元或2.41%。倫敦布蘭特期油每桶報 100.92美元，漲2.44美元或2.48%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,726.17美元、24小時內約升4%。