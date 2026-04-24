摩通稱中國互聯網股經歷重新定價　稱市場騰訊對存四大誤判

摩通發表報告指，自2025年第四季業績期結束，中國互聯網股經歷了一輪重新定價。有別於2026年1月期間以AI敘事為主導的漲勢，目前盈利修正已成為股價走勢的主導因素，AI資本支出受到懲罰而非獎勵，而買方機構已普遍採用「真實市盈率加上獲利下限加上過期催化劑」的框架來決定持倉規模。在此市場環境下，該行更新了行業觀點，並將騰訊（0700）列為首選股。



摩通指其信心源自四項標準，包括當前估值倍數是否代表真實的盈利下限；AI支出是否由自有資金支持而非稀釋股權；市場共識盈利預期是否過低；以及未來3至6個月內是否存在已確定的催化劑，而騰訊是唯一能夠通過這四項標準。

摩通認為，市場對騰訊的估值存在四大誤判。其盈利下限是真實存在的，2025財年1,826億人民幣的自由現金流足以輕鬆支撐當前的AI投資框架，而該行對2026年每股盈利增長約8%的預測，已將較高的支出水準納入考量。相較於市場共識的框架，騰訊的AI變現在執行亦跑贏市場預期。

同時，該行亦認為騰訊的遊戲與授權業務的護城河被低估，因為在中國，授權資源而非模型品質才是稀缺資產。另外，微信具備長期潛在價值，而當前市盈率對此幾乎未予估值。

2025年9月11日，騰訊的標誌在中國北京中國國際服務貿易博覽會（CIFTIS）展位展示。（Reuters）

京東阿里及百度均被列首選股

該行又指出，行業首選股亦包括京東（9618）、攜程（9961）、百度（9888）、阿里（9988）及嗶哩嗶哩（9626）。

此外該行維持予美團（3690）「中性」評級；又認為拼多多近期市盈率重置後，風險與回報呈現平衡狀態。