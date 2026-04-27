DeepSeek發佈最新模型　推限時2.5折搶客　同業MiniMax再挫一成

內地人工智能AI初創明星，DeepSeek上周五（24日）發布最新模型系列後，於上周六（25日）便推出限時優惠。當中，較為高階的DeepSeek-V4-Pro模型，減價至2.5折優惠，每百萬Token由原來的1元（人民幣．下同）削至0.25元。



DeepSeek優惠價遠低於同業

DeepSeek模型於上周五推出，分為Pro（專家模式）和Flash（快速模式）兩大版本，輸入（緩存命中）價格為每百萬Token最新價格為0.25元，原價為1元；輸入（緩存未命中）最新價格為每百萬Token為3元，原價為12元，輸出價格為每百萬Token為6元，原價則為24元，優惠期至5月5日。

對比同業，價格同樣較為便宜的阿里（9988）通義Qwen-3.6-Plus輸入（緩存命中）為2元，智譜 （2513）GLM-5.1為6元。GPT-5.5 Pro的加權平均輸入價格更是高達每百萬Token30美元，折合約205元人民幣，輸出價格每百萬Token為180美元，約1231元人民幣。

DeepSeek更新模型當日，同業競爭對手智譜 （2513） 及MiniMax （0100） 股價均挫約一成，今日（27日）智譜續跌逾3%，報905.5港元；MiniMax挫逾11%，報691.0港元。