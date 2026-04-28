對沖基金經理Bill Ackman旗下基金雙重IPO　擬籌390億元

《彭博》引述消息人士稱，對沖基金經理Bill Ackman旗下封閉式基金及另類資產管理公司的首次公開募股（IPO）預計將籌資約50億美元（約390億元），規模處於其目標集資區間下限。



消息人士表示，Pershing Square USA Ltd.今次發行的股份，其中包含隨附的Pershing Square Inc.股份，約85%已獲機構投資者認購。上述50億美元規模包括已在美國證券交易委員會文件中披露的28億美元私募配售。

圖為2021年6月28日，美國紐約證券交易所（NYSE）外的華爾街路牌。（Reuters）

消息稱，該交易預計於紐約時間周一（27日）下午4點停止接受認購，將按計劃於周二（28日）定價。據此前聲明，此次IPO原本擬募資最高達100億美元。

消息人士表示，相關磋商仍在進行，發行細節仍可能有調整。

Pershing Square USA曾於2024年計劃上市

今次並非阿克曼首次嘗試讓該隻封閉式基金上市。Pershing Square Inc.早在2024年初曾為Pershing Square USA提交招股說明書，惟投資人興趣疲弱，阿克曼同年7月撤回IPO，當時該計劃的規模已從250億美元縮減至20億美元。

阿克曼2004年創立對沖基金Pershing Square Inc.，早年以激進的「行動主義」（Activist）投資風格而聞名，惟經歷投資挫敗後2018年起轉為傾向長期價值投資，專注於大型上市公司的集中持股。截至2025年底，Pershing Square Inc.旗下管理資產規模約307億美元。