富衛首季新業務年化保費增4%至7.2億美元

富衛集團（1828）公布截至今年3月底止首季。新增業務銷售額按年化新保費計算按年升4%至7.2億美元；新業務合約服務邊際為5.56億美元，按年增幅達18%。



富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團於2026年首季展現強勁業績，延續穩健的業務基礎及增長勢頭，充分體現其泛亞洲多元化業務布局及分銷模式。日本及東南亞的拓展市場為集團增長的主要動力，而香港即使在2025年首季高基數效應下，表現仍然穩健。

黃清風補充，長遠而言，富衛集團對亞洲中內階層的增長趨勢持有信心，儘管短期區內經濟及消費者或受內外圍環境所影響。鑑於其總部所在的香港等地區內金融樞紐展現出穩健的市場實力與良好的市場信心，對由FWD Private所服務的高淨內客群前景保持樂觀。

香港及澳門分部於今年首季相比錄得紀錄高位的2025年首季有所提升，反映出本地及金融樞紐相關需求。日本錄得強勁增長，反映其於2025年中策略性拓展至退休與儲蓄險領域，和其長久以來建立的保障業務。

拓展市場分部（包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南）在保險經紀及獨立理財顧問渠道及穩健的銀行保險業務推動下，錄得出色成長。泰國與柬埔寨分部鑑於泰國受利率下行環境影響所帶來的增長阻力，富衛繼續專注於發展高質素的新業務。