港交所未來數月重啟黃金期貨　將優化合約及機制

港交所（0388）正準備未來數月內重啟黃金期貨交易。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，港交所正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易，其後將在此基礎上優化合約設計和完善交收機制，詳情將適時公布。



港交所市場主管余學勤表示，會徵詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。他指出，由於地緣政治影響，投資者就黃金買賣和儲備時要分散風險，因此黃金期貨的設計和香港實體黃金生態圈的連動絕對有必要。港交所會繼續研究，迎合投資者需求，讓新的期貨產品交易有更顯著增長。

陳浩濂表示，港交所正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易。（王晉璇攝）

對於政府目標3年內黃金倉儲超越2000噸，陳浩濂稱，按行業經驗，倉儲量可以支援高於倍數的黃金交易量，有信心中央清算系統能有效支援大量而且高頻率的黃金清算需求。

陳浩濂又提到，當局會研究向在香港進行黃金交易和結算合資格的機構提供稅務優惠，以吸納相關客戶來港擴展業務。而現時已有不同精煉廠在港營運，當局過去一段時間亦接觸到數家國際精煉商有興趣來港設廠，將提供包括物色廠房等相關協助。

至於大宗商品市場，港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）於2025年1月將香港納入其全球倉庫網絡。陳浩濂指，已有15個認可倉庫投入運作，該倉庫由7個營運商營運，現時已儲存約2.4萬公噸有色金屬。