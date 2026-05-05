滙豐季績｜稅前少賺1%至94億美元　遜預期　季度派息0.1美元

滙豐（0005）公布截至今年3月底止首季業績，按列賬基準，季內稅前溢利為94億元（美元‧下同），按年減少1億美元或1.1%，遜於市場預期。市場首遍預測，季內滙豐列賬基金稅前利潤為95.88億元。



派季度股息0.1美元。

季內預期信貸增加44%

該行指出，季內稅前利潤減少，反映於2026年第⼀季預期信貸損失及其他信貸減值準備（「預期信貸損失」）增加、須予注意項⽬的不利影響，以及營業⽀出上漲。由於財富管理業務的費⽤及其他收益表現強勁帶動收入增⻑，加上銀⾏業務淨利息收益增加，抵銷上述部分減幅。除稅後利潤為74億元，較2025年第⼀季減少2億元。

該行在今年首季預期信貸損失為13億元，按年增加44.4%。該行指出提撥主要反映企業及機構理財業務就英國⼀家財務保薦⼈涉及的4億元欺詐相關第⼆市場證券化風險承擔，以及因2026年2⽉28⽇中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化⽽增撥的3億元準備。2025年第⼀季的預期信貸損失包括與地緣政局緊張及貿易關稅增加相關的提撥。

淨息差按年擘闊1個基點

該行指出季內淨利息收益為89億元，較2025年第⼀季增加6億元，增幅為8%，當中計及2026年第⼀季⼀次性項⽬的1億元不利影響。有關增幅主要原因是存款結餘增⻑、結構性對沖以較⾼收益率再投資的裨益，以及市場利率下跌對調配⾄交易賬項的資⾦之影響。唯交易賬項結餘增加，抵銷了部分增幅。不計及與交易賬項相關資⾦成本（⼤致持平）的銀⾏業務淨利息收益增加7億美元⾄113億元。

該行又指出，截至今年3月底，淨利息收益率為1.6厘，較2025年第⼀季上升1個基點。淨利息收益率較2025年第四季下跌4個基點，主要反映2026年第⼀季錄得⼀次性項⽬的影響。

季內收入增至186億美元

收入較2025年第⼀季增加10億元⾄186億元，增幅為6%。收入增加主要反映國際財富管理及卓越理財業務和香港業務分部旗下的財富管理業務費⽤及其他收益在客⼾活動增加的⽀持下顯著增⻑。有關增幅亦包括⼀次性物業資產出售增益2億美元，以及銀⾏業務淨利息收益增加。但須予注意項⽬的按年影響（主要與業務出售有關）抵銷了部分增幅。按固定匯率基準計算，不計及須予注意項⽬之收入增加7億元⾄191億元。

滙豐指出， 普通股權⼀級資本比率為14%，較2025年第四季減少0.9個百分點，反映恒⽣銀⾏私有化的影響、股息及風險加權資產增加，但有關減幅部分被監管規定利潤抵銷。

對於未來前景，該行表示維持於2026年2⽉在2025年全年業績中公布的所有集團財務⽬標，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回報率達到17%，甚⾄更⾼（不計及須予注意項⽬）。不過亦指出宏觀經濟前景的不確定性⽇益加劇，導致經濟預測及⾦融市場出現波動，利好因素與不利因素並存。憑藉集團的優質收入來源、穩健信貸風險管理⽅針及龐⼤存款基礎，正處於有利位置，能夠駕馭這些挑戰產⽣的影響。⽀持客⼾渡過這個動盪時期，是集團的優先要務。

該行目前預計2026年的銀⾏業務淨利息收益約達460億美元，反映利率前景改善，但同時深明前景仍存在波動及不確定性。原先提供的銀⾏業務淨利息收益指引是於2026年達到最少450億美元。

滙豐又表示，目前預計，2026年預期信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比約為45個基點（計及持作出售⽤途貸款結⽋），反映前景的不確定性持續。我先的2026年預期信貸損失指引是佔貸款總額平均值約40個基點（計及持作出售⽤途貸款結⽋）。中期⽽⾔，會將有關百分比維持在30⾄40個基點的規劃範圍。

該行指出會繼續恪守成本紀律。與2025年比較，繼續⼒求將⽬標基準營業⽀出的增幅維持約1%。⽬標基準營業⽀出在計量⽅⾯不計及須予注意項⽬，但會計及已公布策略性重組計劃之相關簡化架構措施產⽣的成本節約影響。

普通股權⼀級資本比率中期目標範圍維持在14%⾄14.5%

滙豐指出，擬繼續將普通股權⼀級資本比率的中期目標範圍維持在14%⾄14.5%之間。有關重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進行的正常回購考慮及流程。