樂動機器人已截飛　傳孖展認購額5127億元　超購5126倍｜新股IPO

新股市場仍然相當熾熱，再有新股錄得數以千倍超額認購。今日（6日）中午截止認購的樂動機器人（1236），據消息指出錄得5,127.3億元孖展認購，按其公開發售部份集資1億元計算，超額認購5,126.3倍。



另有市場消息指出，樂動機器人的國際配售部份數倍超額認購。

樂動機器人每手200股，一手入場費為6,060.5元，預料於下周一（11日）掛牌。海通國際﹑國泰君安國際為聯席保薦人。

去年收入7.5億人民幣

樂動機器人在成立早期以視覺感知產品為核心，這類產品可應用於掃地機械人、割草機械人、客房／送餐服務機械人及物流機械人等多種機械人領域。直至2024年，樂動機器人才正式進軍智能剪草機械人市場，推出第一代產品Pion，並於翌年開始第二代產品的量產。

於2025年，樂動機器人視覺感知產品傳感器銷量達1,028.7萬台，算法模組銷量為221.3萬台；割草機械人均價為3,794.3元，銷量3.6萬台。去年收入7.5億元（人民幣，下同），按年升60%；擁有人應佔虧損6250.1萬元，擴大10.7%。

樂動機器人引入浙江諸暨市財政局及浙江省財政廳控制的康成亨遠景投資為基投，總投資金額為2.8億元。

阿里CEO吳泳銘參與樂動C輪融資

上市前股權結構方面，兩位聯合創始人周偉及郭蓋華等人一致行動控股近32%，世紀金源集團總裁黃濤旗下西藏萬青持股14.9%；阿里巴巴 （9988） 行政總裁吳泳銘旗下圓璟鼎恆是C輪投資者之一，持有1.8%股份。