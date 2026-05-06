財經拆局｜長和出售英國資產 背後有政治考量？

近期，李嘉誠家族旗下長江和記實業（長和）的全球資產版圖再度迎來重大調整。本周二（5月5日），長和宣布以43億英鎊（約合455億港元）天價，出售其持有的英國電訊業務VodafoneThree全數股權。儘管長和官方將此舉定調為「高估值變現」與「優化財務狀況」的純商業決策，但不少市場深度觀察者認為，這場巨額交易的背後，暗藏着中美地緣政治博弈的強烈漣漪。



長和宣布旗下電訊業務集團CKHGT同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有的全數股權，作價約合455億港元。（資料圖片）

本周二，長和發布公告，宣布旗下電訊業務集團CKHGT已同意出售其於英國電訊業務VodafoneThree所持有的全數股權，收取43億英鎊（約合455億港元）的代價金額，有關交易須待相關監管機構批准。

儘管長和董事會及高層對該筆交易的陳述都是從商業角度出發，比如，長和董事會認為「此次交易將使該集團得以按具吸引力之估值變現其投資專案」，「交易所產生之龐大現金所得款項將被用於強化集團之財務狀況、為策略性發展提供具彈性的資源以及優化營運資金管理」；長江和記副主席及CKHGT執行主席霍建寧表示「此次交易讓集團得以實現對Vodafone Three的投資價值，為集團和股東帶來實際回報」，但幾乎所有深度觀察均認為，背後主要還是中美地緣博弈產生的政治漣漪，讓李嘉誠嗅到大規模持有西方核心資產可能給集團帶來的商業風險，因此做出出售決定。

特別是，長和持有的巴拿馬運河港口在2025年出售失敗後，被巴拿馬政府（在美國支持與脅迫下）以「合同違憲」強行剝奪並轉交西方航運巨頭經營，成為直接動因，加速了長和做出拋售旗下西方核心資產的決定。

长和公告

去年3月，開曼群島註冊企業長江和記實業有限公司宣布，計劃以約228億美元的價格，將其全球港口業務的80%股權出售給一個由美國貝萊德、全球基礎建設合夥公司以及地中海航運公司旗下的Terminal Investment Ltd（TiL）組成的「貝萊德—TiL財團」。該交易涵蓋全球23個國家的43個港口，但不包括香港和中國大陸的港口資產。其中，位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞和克裏斯托弗兩個港口的出售引起廣泛關注。該決定後被叫停。

去年7月，巴拿馬政府對長和集團當地子公司提起兩起訴訟。今年1月29日，當地最高法院在社交媒體上針對長江和記實業持有的港口特許經營合同作出裁決，判定該合同內容違反憲法。法院在判決中指出，長和旗下的巴拿馬港口公司所持有的特許權對後者構成了不合比例的偏袒，且在缺乏正當理由的情況下損害了巴拿馬的國家財政利益。2月，巴拿馬政府開始強行接管長和在巴拿馬運河兩端運營的兩座港口並撤銷經營權。巴拿馬高等政府的決定遭到了長和、港府以及中國政府等一致強烈反對。

對於外界諸多猜測，長和系並未直接回應。但事實上，自巴拿馬運河港口事件發生以來，長和系在英國的資產部署就一再收縮。

今年1月，長和系（長江基建牽頭）已完成出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）的全部權益，交易獲英國競爭及市場管理局批准，買家為歐洲鐵路車輛租賃公司Beacon，此舉被視為長和系優化資產組合、套現以待更佳投資機會的策略。

2月26日，長和在港交所公告稱，旗下長江基建集團、電能實業及長實集團分別作價443億港元、443億港元及221.5億港元向法國公用事業企業Engie出售持有UK Power Networks的40%、40%及20%權益，總值估算逾1100億港元，是近年全球公用事業領域內規模最大的交易之一。相關交易已於4月27日舉行的股東特別大會上獲大比數通過。

這兩樁交易均被外界認為是長和系撤離英國的重要訊號。同意出售英國電訊業務VodafoneThree所持有的股權是其整個商業布局的重要一環。