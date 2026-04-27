彭博︰招商局集團或加入買家財團　參與收購長和海外碼頭業務

《彭博》報道，再有中資企業計劃加入由貝萊德及意大利航運企業MSC旗下的TiL牽頭的財團，收購長和（0001）持有的多個海外碼頭。報道引述消息指出，招商局集團正與有關財團談判，又指出指出此舉或為該宗因為中美地緣政治局勢而陷入僵局的交易，注入新動力。



去年3月，長和宣布向財團出售海外碼頭，其後中資企業中遠加入有關財團。報道引述消息指，招商局集團加入談判，可能是為了幫助中遠為這筆交易融資。他們還表示，鑑於一次性收購超過40個港口的罕見機會，兩家公司都渴望獲得這些資產。

圖為貝萊德（BlackRock）美國紐約市辦公室外標誌，攝於2016年10月17日。（Reuters）

財團結構仍未落實

知情人士指出，鑑於局勢的複雜性以及需要中美兩國的批准，談判可能需要一些時間才能取得進展。他們還表示，包括財團結構在內的細節尚未最終確定，並且可能會變動。

至於早前被巴拿馬最高法院裁定，授予長和營運巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲，目前尚不清楚該交易是否仍包含這兩個港口。

招商局集團、中遠集團、長和以及MSC的代表均未回應置評請求。貝萊德集團發言人拒絕置評。

資料照片：2025年10月30日，在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。（Reuters）

習特會或為交易帶來突破

這項進展恰逢美國總統特朗普下個月與中國國家主席習近平在北京舉行峰會前夕。報道引述消息指，此次峰會有望促成美中兩國在政治上取得突破，從而推動該交易最終達成。

根據《彭博》先前援引知情人士報道，為了打破僵局，各方一直在考慮將這些資產置於不同的所有權結構下，這可能會讓中遠集團在對中國更友善的地區持有更多港口股份。