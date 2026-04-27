彭博︰招商局集團或加入買家財團　參與收購長和海外碼頭業務

撰文：張偉倫
出版：更新：

《彭博》報道，再有中資企業計劃加入由貝萊德及意大利航運企業MSC旗下的TiL牽頭的財團，收購長和（0001）持有的多個海外碼頭。報道引述消息指出，招商局集團正與有關財團談判，又指出指出此舉或為該宗因為中美地緣政治局勢而陷入僵局的交易，注入新動力。

去年3月，長和宣布向財團出售海外碼頭，其後中資企業中遠加入有關財團。報道引述消息指，招商局集團加入談判，可能是為了幫助中遠為這筆交易融資。他們還表示，鑑於一次性收購超過40個港口的罕見機會，兩家公司都渴望獲得這些資產。

圖為貝萊德（BlackRock）美國紐約市辦公室外標誌，攝於2016年10月17日。（Reuters）

財團結構仍未落實

知情人士指出，鑑於局勢的複雜性以及需要中美兩國的批准，談判可能需要一些時間才能取得進展。他們還表示，包括財團結構在內的細節尚未最終確定，並且可能會變動。

至於早前被巴拿馬最高法院裁定，授予長和營運巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲，目前尚不清楚該交易是否仍包含這兩個港口。

招商局集團、中遠集團、長和以及MSC的代表均未回應置評請求。貝萊德集團發言人拒絕置評。

資料照片：2025年10月30日，在韓國釜山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，美國總統特朗普和中國國家主席習近平在金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。（Reuters）

習特會或為交易帶來突破

這項進展恰逢美國總統特朗普下個月與中國國家主席習近平在北京舉行峰會前夕。報道引述消息指，此次峰會有望促成美中兩國在政治上取得突破，從而推動該交易最終達成。

根據《彭博》先前援引知情人士報道，為了打破僵局，各方一直在考慮將這些資產置於不同的所有權結構下，這可能會讓中遠集團在對中國更友善的地區持有更多港口股份。

巴拿馬總統淡化中方檢查船隻事件　稱無關長和港口裁決案政治報復巴拿馬港口遭接管　長和︰PPC向新營商母企馬士基啟動仲裁及索償長和旗下PPC︰向巴拿馬政府索償額增至逾20億美元長和︰與巴拿馬政府之間法律爭議　讓出售港口交易磋商變得更複雜長和︰巴拿馬政府無如期就國際仲裁作回應　續保留追索權長和︰PPC就港口遭巴拿馬政府沒收　索賠20億美元　明言寸步不讓長和︰巴拿馬港口公司就設施被佔用及沒收財產法令　提出行政呈請彭博︰長和售海外碼頭進展微　冀習特會取得突破英媒︰長和有望續推進出售海外41個港口　習特會或成新動力
長和
李嘉誠
李澤鉅
招商局
中遠海控
貝萊德