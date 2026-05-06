滙豐股價反彈逾2%　高盛稱獅王業績勝預期　予目標價160元

滙豐（0005）已於周二（5日）公布首季業績，列賬稅前利潤按年減少1%至約94億美元。高盛於報告指出，滙豐首季基礎稅前利潤錄得101億美元，較其預測高出3%，主要因非銀行業務淨利息收入表現好過預期，而銀行業務淨利息收入則符合預期。



不過高盛亦指出，有關利好因素被高於預期的成本及撥備所抵消。另外，非利息收入表現強勁，主要由財富管理帶動，其手續費收入按年增長15%。淨新增資金（NNM）錄得390億美元，其中亞洲貢獻340億美元，表現好過上季及去年同期。

高盛又表示，期內滙豐信貸成本為52個基點，好過預期，當中包含3億美元中東撥備及4億美元英國詐騙相關損失。滙豐目前預計全年信貸成本為45個基點，高於原先指引的40個基點。高盛予滙豐目標價160元，評級「買入」。

摩通稱滙豐股價弱勢屬吸納機會

至於摩根大通則指出，滙豐第一季業績表現喜憂參半，維持「增持」評級，目標價180元。

摩通表示，滙豐第一季非利息收入按年增長10%，較市場預期高6%，主要受惠於交易銀行業務收入按年增長6%、財富管理收入按年增長18%及其他收入按年增長8%。淨新增資金達390億美元，按年增長70%，其中340億美元為非存款資金，按年增長100%。保險新業務合約服務邊際按年增長31%，將支持未來數季財富收入增長動力。

摩通維持滙豐「增持」評級，認為短期疲弱是吸納機會，因為滙豐是利率高企的主要受惠者。

傑富瑞續予持有評級

另一大行傑富瑞於報告內指出，滙豐首季銀行業務淨利息收入錄得113億美元，符合預期；非利息收入則較預期高出2%，主要受惠於投行業務表現較佳及企業中心收益。

傑富瑞認為，雖然首季收入及成本存在較多雜訊，但基礎資料表現仍反映出淨利息收入稍強及財富管理持續強勁。滙豐將全年淨利息收入指引上調至460億美元，符合市場預期。傑富瑞維持予滙豐於英國股份「持有」評級，目標價1,120便士。

滙豐最新報139.4元，升2.5%。