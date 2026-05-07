韓股年內大升75%　市值成全球第7大市　另花旗上調目標價至8500點

韓國股市於年內表現強勁，累計升幅達到75%。大行亦看好韓股前景，花旗集團將韓國Kospi指數目標位元從7000點上調至8500點，反映出半導體行業盈利增長空間、財政刺激以及政府推動提升企業價值的舉措。



Peter Lee等分析師在報告中寫道，受半導體行業強勁增長帶動的GDP增長以及韓國製造業基本面改善的推動，2026財年淨利潤預計將按年增長177%。

有關分析師指出﹕「我們觀察到，韓國存儲晶片供應商將從定制化趨勢和通過晶片長期協定延長的週期中受益」。熱門股包括三星電子、Eugene Technology、AmorePacific、APR、Hyosung Heavy和NCSoft。

Kospi指數最新報7370點，跌13點。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

韓股成全球市值第7大

另一方面，韓國股市市值已超越加拿大，成為全球第七大股票市場。資料顯示：韓國上市公司總市值今年暴漲71%，達到4.59萬億美元；加拿大股市市值同期僅上漲約7%，為4.5萬億美元。市值突破萬億美元大關的三星電子，以及SK海力士，今年股價均實現翻倍以上漲幅。兩家企業在AI晶片領域佔據主導地位，令其產品與股票備受市場追捧。