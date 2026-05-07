3月零售額增13%　謝邱安儀︰非全面性消費力反彈　料年底升幅收窄

本港零售額連升11個月，3月零售額臨時估計為339億元，按年升12.8%，勝預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀在電台節目表示，3月份升幅主要受汽車、電器及珠寶首飾等個別類別帶動，且各有其個別原因，並非全面性的消費力反彈。而美伊戰事反覆，估計年底的零售銷售升幅會相對收窄。



謝邱安儀表示，將1、2月份合併計算的增幅為11.8%，與3月份的12.8%相若，反映本港零售業目前維持低雙位數的平穩增長。她提醒市場不應忽略「低基數效應」，去年3月份的總銷貨價值僅約301億元，處於相對谷底位置，因此按年比較容易呈現較大升幅。

她指出，3月份的增長主要由三大類別帶動，且各有其個別原因，並非全面性的消費力反彈：汽車及汽車零件（按年升80.8%）： 主要由於電動車「首次登記稅」寬減安排出現變動，引發市民於3月底前趕搭尾班車所致；電器及其他未分類產品(按年升30.1%)， 升勢延續自去年9月推出的大型新型號電子產品，帶動市場換機需求。

中東局勢不明朗，謝邱安儀指出，估計年底的零售銷售升幅會相對收窄。至於黃金周5天假期市況，她提到，人流顯著上升，尤其是在遊客區，零售銷售有增長的商店主要是因為有大力推廣，遊客較能帶動化妝品、珠寶首飾、個人護理及保健品等類別的銷售。不過，黃金周首3日有不少港人北上，對本地零售有不利影響因素。