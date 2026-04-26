陳茂波：零售及餐飲業繼續改善　五一黃金周料98萬內地客訪港

內地五一黃金周即將來臨，財政司司長陳茂波今日（4月26日）在網誌中指出，預計期間有約98萬人次內地旅客訪港，較去年同期增加約7%，將為零售、餐飲、酒店及旅遊業帶來顯著生意，將做好配套和熱門景點人流管理。他又強調，金融市場穩步向好、住宅物業等資產市場回暖，近月公布的零售及餐飲業數據，顯示情況繼續改善，其中住宅服務業的就業情況改善較明顯。



財政司司長陳茂波。（鄭子峰攝）

陳茂波：香港金融市場的發展勢不可擋

陳茂波指出，香港國際金融中心的功能與內涵不斷在強化和提升，即使不斷變化的地緣政治格局帶來挑戰，本港仍然在持續創新和開拓合作中開啟新增長點。

金融市場穩步向好，加上住宅物業等資產市場回暖，為本地經濟提供了支持，並在一定程度上提振消費信心。 財政司司長陳茂波

陳茂波稱近月公布的零售及餐飲業數據，顯示情況繼續改善。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳茂波稱，本港今年以來新股集資額繼續位列全球首位，截至上周，已超過1,400億港元，更多優質企業正把握時機，善用香港蓬勃的籌融資平台加快全球業務布局；上月至今，港股日均成交額超過2,800億港元。他強調，這印證即使外圍風雲變幻，在政府與業界攜手共同不懈努力下，香港金融市場的發展勢不可擋。