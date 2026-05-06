港3月零售額按年增近13%至339億元　汽車及汽車零件銷售飆八成

今年三月的零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升12.8%。今年一月與二月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期上升11.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.1%。



統計處指出，在今年三月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為33億元，按年上升35.1%。今年一月與二月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升27.5%。與去年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計上升30.1%。

扣除其間價格變動後，今年三月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升9.8%。今年一月與二月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期上升9.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計上升9.8%。

珠寶首飾及鐘錶銷售增27%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年三月與去年三月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升18.1%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升27.2%）；超級市場貨品（上升0.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升30.1%）；藥物及化妝品（上升3.1%）；服裝（上升8.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.0%）；百貨公司貨品（上升1.3%）；汽車及汽車零件（上升80.8%）；書報、文具及禮品（上升3.0%）；傢具及固定裝置（上升0.6%）；以及眼鏡店（上升7.4%）。

另一方面，今年三月與去年同月比較，燃料的銷貨價值下跌14.2%。其次為中藥（銷貨價值下跌5.4%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.2%）。

今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升7.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升5.4%。

政府發言人表示，三月零售銷售繼續增強。零售總銷貨價值按年上升12.8%，大部分零售商主要類別均有增長。各個類別當中，汽車的銷售尤為強勁，這是受惠於電動私家車首次登記稅寬減在三月底屆滿，訂單在限期前急升所致。

宏觀金融環境利好零售短期前景正面

展望未來，受惠於本地需求復蘇、訪港旅遊業持續增長，以及宏觀金融環境利好，零售銷售的短期前景大致正面。政府會繼續監察地緣政治緊張局勢波動的下行風險，衡量當中對本地消費市道的潛在影響。