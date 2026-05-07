世界盃｜美銀預測法國第三度封王　西班牙新星耶馬成賽事MVP

美國﹑墨西哥及加拿大三國合辦2026年世界盃，賽事會今年6月11日至7月19日舉行。連同3個主辦國﹑合共48個國家或地區代表隊，競逐球壇最高榮譽﹕大力神盃。那支球隊可以成功奪冠，相信球迷自有其心水。而美銀全球研究部針對賽事進行調查，預測法國可以第三度奪冠。



其中正在養傷的法國及皇馬前鋒基利安麥巴比有望成為神射手，至於西班牙新星、巴塞隆拿10號仔也馬（Lamine Yamal）有望成為最佳球員。人工智能（AI）亦認同上述預測，不過同樣認為西班牙亦有機會捧盃。



美銀相信，隨著AI、百億億次級運算、數碼分身、資料中心、機器人和自動駕駛汽車等技術將於賽事中融合，2026年世界盃將是有史以來互聯性最強、數據密集度最高的體育賽事。同時認為今屆世界盃標誌著AI從輔助工具躍升為控制系統，每支球隊將使用AI模型，即時分析數億個數據點和,2000多項性能指標，預計將產生逾90PB的直接賽事數據，假若將AI、類比、串流媒體及社交平台的數據納入考量，總數據量可能超過2EB。AI能即時分析數千項性能指標，建構體育場館的數碼分身，並協調跨越三個國家的營運。

圖為2025年12月5日，2026年世界盃官方抽籤儀式在美國舉行，獎盃在會場展出。 （Getty Images）

料賽事為全球創410億美元經濟貢獻

至於今屆世界盃產生的經濟效益，美銀估計賽事將吸引逾60億人參與，創造逾82萬個就業職位，並為全球經濟帶來410億美元貢獻。

據國際足協及世貿一項研究估計，所有前往世界盃主辦城市觀賽的旅客累積飛行里數可達地球至太陽系邊緣的三倍，勢必為航空公司帶來豐厚利潤，其他可從世界盃賽事獲益的行業包括飲料、運動服裝、餐飲、廣播、社交媒體和線上博彩。