恒生投資看好美日股及全球科技股　推兩隻備兌認購期權主動型ETF

恒生投資展望今年第二季投資市況，公司投資總監蘇浩程指出，就環球股市而言，該行總體看好美股、日股及全球科技股；對於中港股市看法維持持平；看淡歐洲股市。在中資股的選擇中，建議繼續低配消費股，超配受AI「超級週期」帶動的科技以及出口相關股。



此外，該行明日（8日）將推出兩隻備兌認購期權主動型ETF，分別對應國指和科指，除股息外獲取期權金收入，提升組合收益率，目標每月派息。



對港股觀點中性 建議續低配消費股

蘇浩程指出，目前投資市場情緒逐漸由關心外部地緣風險，轉向關注企業盈利等基本面，整體風險偏好呈中性，在股債之間更偏好股市，惟不排除地緣政治消息導致的市況反復。

港股方面，該行對於中港股市維持中性觀點，結合過去一年投資者偏好看來，港股投資者更偏好高息股以及低波幅股，總體配置偏好偏保守。

其建議繼續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動的科技及出口相關股。他續指，相信出口仍然是內地經濟增長的主要引擎，惟內需暫時缺乏明確的催化劑，短期內內地政府較小機會採取大規模的刺激政策，而是更傾向於優化政策。

看好美股日股 料美國年內減息兩次

整體而言，該行更高看美股及日股，直言近來美股資訊科技行業可能被錯殺，一度跌至與能源行業相似，代表估值過度回調，但盈利前景仍然強勁。而日股則受惠於企業改革。亞洲區內則表現整體分化，蘇浩程認為，韓國與台灣股市仍然受AI的強勁需求帶動，產業機構與全球發展趨勢關聯度較高，而部分東盟市場或相對偏弱。

美國息口方面，該行維持年內減息兩次的基本情形預測，最早可能發生在下半年，更大的概率是第四季。且由於息口回落，將有望為美股上漲再提供有力支持。此外，該行認為可以在個人組合中維持5%至10%的黃金配置。

將推兩隻備兌認購期權主動型ETF 目標每月派息

此外，公司明日（8日）將推出「恒生國指備兌認購期權主動型ETF」（3519）及「恒生科技備兌認購期權主動型ETF」（3589），每手均為100個交易單位，入場費分別為960元和860元，派息來源包括股息和期權金，採取指數追蹤+主動管理的模式，目標每月派息。兩隻ETF的上市類別單位的總管理費最高均為每年0.7%，估計年度經常性開支為1.1%。

恒生投資管理董事兼行政總裁黃勁峯指，市場對於備兌認購期權的ETF關注增加，自2025年起，香港備兌認購期權ETF持續吸引資金流入。自今年初至4月30日，備兌認購期權ETF帶來的資金淨流入，佔據香港ETF市場超過29%，達到167億元，資產管理規模就突破347億元。

其續解釋指，此兩隻ETF旨在提升潛在收益，同時抵消部分相關股票持倉的下行波動，在市況橫行和下跌時，均有機會跑贏被動的指數策略。惟其也提醒指，該策略在市況大幅上升時，會限制上行參與度。