美銀︰日本政府於黃金周期間斥720億美元　入市力撐日圓匯價

【日圓/日元】《彭博》報道，對日本央行賬戶的分析，日本當局在此前一輪干預後的短短幾天內，可能又動用了約300億美元入市干預匯率，這是其支撐日圓決心的最新體現。



據報道通過對日本央行周四公佈的賬戶數據與貨幣經紀商預測進行對比，此次入市規模可能約為4.68萬億日圓。周四也是黃金周假期（截至周三）結束後的首個工作日。

基於上周初步的日本央行賬戶數據，採用類似方法估算，當局在4月30日曾花費約345億美元支撐日圓。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

日圓抽升惹政府入市干預猜測

從這些數據中尚無法確定，自上周末期以來是否進行了多次干預，或具體是在何時入市，不過周三日圓的大幅上漲曾引發市場猜測，認為當局可能已經出手干預。

周四（7日）的報告凸顯了日本財務省遏制投機者做沽日圓的決心，並防止日圓跌破1美元兌160日圓這一關鍵關口，這一水平接近日本官員在2024年多次入市干預時的點位。

報道引述NLI Research Institute首席經濟學家Tsuyoshi Ueno表示，這些數據表明，日本政府可能在上周五（30日）入市干預，並在周（4日）一至周三（6日）之間的某個時間再次出手。

Ueno稱﹕「這一輪干預似乎是有效的，因為市場仍然存在恐懼情緒，交易員也保持高度警惕。」

日元・日圓・日圓貶值・兌換日圓・唱yen・日本經濟・日本出口：圖為2022年9月22日路透社發布的設計圖片，相中可見日圓紙幣。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

美銀（BofA）最新報告指出，日本財務省在「黃金周」期間疑至少四度進場干預，透過拋售美元、買入日圓的方式壓抑貶勢，整體干預規模或高達11萬億日圓（約720億美元），有望成為2022年以來最大規模的官方匯市操作。美元兌日圓最新報156.88，每百日圓兌港元4.97算。

美銀外匯策略師山田修介（Shusuke Yamada）指出，4月30日、5月1日、5月4日及5月6日的美元兌日圓（USD/JPY）盤勢，均顯現典型的官方干預特徵，包括匯價於特定價格區間受壓、波動幅度異常放大及快速回吐。

報告分析，日本政府似乎已將「160日圓兌1美元」視為必須守住的「干預防線」。根據歷史經驗，通常每投入1萬億日圓，可推動匯價波動約1日圓。以此推算，日本本輪整體干預規模可能達11萬億日圓左右。不過山田也強調，相關估算仍存在一定不確定性。

報告顯示，日本目前外匯存底接近1.4萬億美元，短期資金壓力有限。即使未來停止干預，當局仍可透過到期債券及投資收益維持現金倉位。市場普遍相信，干預資金主要來自出售美國公債。山田估計，以目前規模推算，日本實際出售進入市場的美債規模可能介乎400億至500億美元。