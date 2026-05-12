中美關係｜路透︰雙方或達協議　華將增加向美購穀物及肉類

美國總統特朗普周三（13日）起訪華，將與中國國家主席習近平會面。《路透》引述市場人士報道，中美可能在本周舉行的元首峰會上就農業問題達成協議，擴大北京對穀物和肉類的採購，但預計不會出現超出去年10月協議承諾的大規模大豆新增採購。



熟悉談判情況的消息人士表示，白宮正尋求北京方面在大豆及其他農產品採購方面作出更大承諾。一位通報此行情況的美國高級官員表示，中方知道這是他們需要的，也知道這是美方想要出售的，因此究竟是在此行期間還是此後不久達成協議，仍有待觀察。

2025年8月27日，美國伊利諾州沃特曼（Waterman），豆農Ryan Frieders站在自家農場的大豆田中。 （Reuters）

穀物貿易商主席亦隨團訪華

據《路透》引述白宮一名官員透露，包括美國穀物貿易商Cargill董事會主席尚博遠(Brian Sikes)在內的十多位行政總裁和高管，將隨特朗普出訪。

不過，貿易商和分析師表示，鑑於需求疲軟以及巴西提供的廉價替代品，任何協議的規模都可能有限，相信北京方面不願在去年10月作出的承諾之外再購買更多大豆。相反，市場預計雙方將就玉米、高粱、製粉小麥以及牛肉和禽肉等品類，達成新的採購協議，其中部分內容已在3月的高層會談中有所暗示。

總部位於北京的諮詢公司Trivium China董事Even Rogers Pay表示，在其他美國主要出口產品方面，仍有達成採購協議的空間。這可能表現為針對玉米和高粱等關鍵產品的批量採購協議。