中美關係｜彭博︰中國投資者冀峰會釋出信號　助延A股及人幣升勢

美國總統特朗普將於周三（13日）至周五（15日）訪華，期間與中國國家主席習近平會面。據《彭博》報道，中國投資者寄望於習近平和特朗普即將舉行的峰會能釋出足夠的信號，延續受貿易休戰支撐的股市和人民幣漲勢。



《彭博》指出市場並未押注兩國關係將迎來全面重啓，而是關注兩國領導人能否避免在貿易、科技和地緣政治領域生出新的摩擦。即便在這些關鍵議題上未能取得重大突破，只要峰會取得整體建設性成果，市場樂觀情緒就能維持。

美國總統特朗普將於周三起訪問中國。圖為去年10月，在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

《彭博》又指出這種謹慎樂觀的情緒促使投資人選擇對中國資產進行戰術性而非結構性押注；自去年10月達成貿易休戰以來，中國資產價格就持續上漲。持有人民幣好倉頭寸，選擇性買入可望受益於匯率穩定、出口韌性、國內科技投資和AI需求的股票，是目前受到青睞的交易策略。

摩通資管﹕理想情境為維持現狀

報道引述摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，理想的情境是維持現狀。鑑於能源和石化產品供應風險，關稅和貿易緊張局勢目前在投資者心中不再那麼重要。

特朗普此行將是近10年來首位訪華的美國現任總統。報道引述政策專家並未預計，這場為期兩天的峰會能夠達成重大協議；先前特朗普將重心放在伊朗衝突上，這場峰會曾經改期一次。不過，專家們預計，雙方可能會達成一些小的協議，例如中國增購美國大豆或波音飛機。

近期A股表現良好，其中上證指數創下過去11年來新高。（資料圖片）

據報道在這場峰會前，中國股市表現良好，顯示投資者認為世界兩大經濟體之間的關係出現急劇惡化的風險很小。過去三個月，在岸人民幣兌美元匯率上漲1.7%，成為亞洲表現最佳的貨幣，並創下2023年初以來的最高水準。中美關係的改善和美元的疲軟提振了人民幣匯率。

高盛預期人民幣在未來一年持續上漲，並認為在岸人民幣相對美元的低估幅度超過20%。Kamakshya Trivedi等策略師在5月8日的報告中指出，人民幣匯率目前遠低於中國出口強勁勢頭和對外貿易順差所應有的水平。