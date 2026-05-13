阿里上季經調整純利8600萬人幣遠遜預期　幾近跌100%　收入增3%

阿里巴巴（9988）公布截至今年3月底止﹑第四財季業績，以及2025財年全年業績。上財季，阿里經調整淨利潤（non-GAAP）錄得8,600萬元（人民幣，下同），按年下降100%，遠不及預期的144億元。期內總收入2,433.8億元，按年增長 3%。若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入同比增長將為 11%，勝於市場預期。



計及全年，2026財年的非公認會計準則淨利潤為606.6億元，按年下降 62%。 收入為10,236.70 億元，增長 3%。若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入同比增長將為 11%。阿里巴巴全日微挫0.4%，報132.8港元；成交額117.8億港元。



公司指，董事會已批准向於香港時間及紐約時間6月11日收市時登記在冊的普通股持有人和美國存託股持有人派發 2026財年年度定期現金股息，金額分別為每股普通股0.13125美元或每股美國存託股1.05美元，以美元支付。股息總額約為25億美元。

阿里雲

全棧AI技術進入正向的規模商業化回報週期 AI相關收入佔比30%

針對AI發展趨勢，阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報週期。本季度，在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破。雲外部商業化收入增速提升至40%，AI相關收入佔比達30%。

雲智能方面，收入錄得416.2３億元，按年增長38%，特別是外部商業化收入同比增長加速至 40%。這一增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升。本季度A 相關產品收入保持強勁勢頭，達89.7億元，實現連續第十一個季度的三位數同比增長。

在AI模型層，公司指，千問大模型在推理、編程等方面展現領先地位，同時，推出視頻生成模型和世界模型以豐富多模態模型矩陣。在AI應用層，看到智能體AI的巨大潛力，推出了覆蓋辦公編程等場景的多個企業級智能體，C端應用千問 app 全面接通電商服務能力，進一步深化AI應用與大消費生態的協同。

3月百煉客戶數按年增八倍 超10萬卡真武PPU已部署阿里公共雲

公司指，為更聚焦於MaaS（模型即服務）平台業務發展，阿里巴巴於3月成立由集團CEO領導的Alibaba Token Hub（ATH）事業群。觀察到市場對MaaS的需求迅速增長，集團本季度為從個人開發者到大型企業等各類用戶定制多樣化的MaaS產品組合。受惠於Qwen3.6-Plus，以及悟空、秒悟等智能體產品，2026年3月，百煉平台客戶數量同比增長八倍。

阿里巴巴正穩步推進未來五年實現雲和AI商業化收入突破1,000億美元的目標，並預計商業化MaaS收入將成為阿里雲最大的收入產品。

模型方面，阿里巴巴於3月發佈Qwen3.6-Plus，在編程及智能體編程方面表現突出。除千問模型家族外，集團亦持續豐富專用模型佈局，包括支持實時創作與交互的世界模型HappyOyster，以及視頻生成的多模態模型HappyHorse，目前均在灰度測試中。

芯片方面，旗下芯片設計子公司平頭哥的自研AI芯片實現廣泛產業應用，在Agentic AI時代為阿里巴巴提供獨特的競爭與效能優勢。超過10萬卡真武PPU已部署於阿里雲公共雲平台，超過30家領先車企及自動駕駛公司正基於此芯片開展智能駕駛研發。

同口徑CMR按年增長為8% 即時零售單位經濟效益改善

公司上季中國電商集團收入為1153.5億元，按年增6%。中國電商集團旗下電商業務收入為962.92億元，按年下降1%，客戶管理收入（CMR）按年增長 1%，至730.2億元，若不考慮新營銷發展計劃所產生的視作收入沖減項影響，同口徑則按年增長為8%。

分部經調整EBITA下降40%，主要是由於對即時零售、用戶體驗以及科技的投入所致，同時客戶管理服務也帶來了正向貢獻。

即時零售方面，收入為199.9億元，按年增長57%，主要是得益於2025年4月底推出的「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長。公司稱，即時零售業務繼續關注規模的同時也在改善單位經濟效益，並進一步拓展高筆單價餐飲和非餐品類，上季即時零售業務的單位經濟效益進一步改善，筆單價按季提升，主要得益於訂單結構優化。