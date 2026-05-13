騰訊首季經調整多賺11％　錄得679億元人幣　收入增9%基本符預期

騰訊（0700）公佈今年首季業績，上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利679.1億元（人民幣‧下同），按年增11%，略好於市場預期的677億元。公司權益持有人應佔盈利580.9億元，按年增21%。上季收入為1,964.6億元，按年增9%，較市場此前預測的1,994億元為低。



具體而言，增值服務收入按年增4%至961.1億元；營銷服務收入升20%至381.7億元；金融科技及企業服務收入升9%至598.9億元。騰訊首季資本開支為319.4億元，按年增16%。

公司股價全日微升1.2%，報462.6港元，全日成交額122.6億港元。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

相信WorkBuddy 已成為中國最受歡迎的效率AI智能體

針對AI發展，公司指，Hy3 preview模型，在同等參數規模的模型中性能領先，自4月28日以來，其在 OpenRouter的token消耗量排行榜上穩居前列。公司稱，騰訊雲效率AI智能體解決方案實現了快速的增長與健康的留存率。其中，以日活躍賬戶數計，WorkBuddy已成為中國最受歡迎的效率AI智能體服務。

騰訊指，相信WorkBuddy目前是中國使用最廣的效率AI智能體服務。核心業務在用戶粘性、收入及盈利上持續增長，為AI投入提供了充裕的現金流支持，也為AI的落地應用提供豐富的場景基礎。

本土遊戲收入增長6% 國際遊戲增13%

遊戲業務方面，公司增值服務收入增長4%。相較之下，本土市場遊戲收入為454億元，按年增長6%，公司解釋稱，收入增速滯後於本土市場遊戲流水增速，乃由於2026年春節假期晚於2025年，導致更多收入遞延至本季之後確認。本土市場遊戲流水按年增長十幾個百分點，乃受《王者榮耀》與《和平精英》等現有長青遊戲，以及《三角洲行動》（近期已躋身長青遊戲之列）與《無畏契約：源能行動》等近期發佈遊戲的推動。

國際市場遊戲收入為188億元，按年增長13%（按固定匯率計算為14%）。社交網絡收入則下降2%至319億元，同樣由於春節假期晚，導致本季確認的本土市場手機遊戲應用的道具銷售收入較2025年第一季減少。

大多數主要行業廣告主投放增長 三大行業最為顯著

營銷服務方面，財報指升級了AI驅動的廣告推薦模型，擴展了微信生態系統內的閉環營銷能力，從而帶動廣告表現提升及廣告單價增長。本季大多數主要行業的廣告主投放均有所增長，其中互聯網服務、電子商務及遊戲行業的增長尤為顯著。

而金融科技服務收入增長主要由於商業支付及理財服務收入增長。企業服務收入增長20%，得益於國內與海外市場需求上升（包括AI相關服務需求）及更有利的定價環境，推動了雲服務收入增長，以及由於微信小店交易額上升而帶動商家技術服務費收入增長。