香港首季GDP增5.9%　創近五年新高　多家投行上調全年預測

統計處近期公布2026年第一季本地生產總值（GDP）預估數字，按年增長5.9%，不僅高於市場預期的3.5%，亦較去年第四季的4%進一步提速，錄得近五年來最強季度表現，並為連續第13個季度錄得增長。



受強勁數據帶動，渣打、高盛等多家金融機構相繼上調香港全年經濟增長預測，普遍認為內需回暖、出口強勁及人工智能相關投資是主要動力。

渣打：多重利好抵消中東影響 增長預測上調至4.3%

渣打銀行將2026年GDP增長預測由3.2%上調至4.3%，並將通脹預測由1.5%上調至2.1%。該行認為，內地經濟具韌性，將支撐香港金融市場活動及入境旅遊；人工智能超級周期帶動下，香港作為內地與環球市場之間的轉口樞紐角色持續受惠，電子產品佔香港貨物出口至少70%。此外，股市及樓市情緒改善，加上勞動市場穩定，令內需復甦基礎更穩固。該行預計，這些利好因素將足以抵銷中東局勢導致的成本上升及全球增長放緩影響。

2007年以來本地生產總值變化。（圖源：政府統計處）

高盛：庫存累積推升首季增速 增長預測上調至4.6%

高盛發表研究報告，將2026年全年實質GDP增長預測由原來的2.4%大幅上調至4.6%。該行分析指，首季增長動力來自各環節普遍持續發力，其中私人消費按年增長5%，對整體GDP增長貢獻3.3個百分點；固定資本形成總額按年增長17.7%，投資增長貢獻11.2個百分點。不過，該行提醒，庫存補貨帶來的提振屬暫時性，可能出現反轉；同時進口增長快於出口，商品貿易赤字擴大對GDP造成約9個百分點的拖累。

中銀香港：內需主導邁入「穩增長」新階段

中銀香港金融研究院此前預計，2026年香港經濟將進入「穩增長、調結構、育新質」的關鍵階段，全年GDP增速約為2.8%，呈現「內需主導」特徵。該行預期，隨着就業市場改善和收入水平提高，私人消費有望穩步復甦；投資活動保持活躍，地產相關投資有觸底反彈跡象。不過，該行認為貨物貿易增速將較2025年有所回落，就業市場年底失業率有望回落至3.5%左右，通脹則穩中略升至1.5%至2%區間。

機構預測，2026年香港經濟將進入「穩增長、調結構、育新質」的關鍵階段。﹙資料圖片﹚

此外，政府統計處將於明日（15日）公布2026年第一季本地生產總值的修訂數字及更詳細的分項統計，同時亦會發布2026年全年本地生產總值的修訂預測。