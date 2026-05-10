首季經濟增長勝預期　陳茂波認「體感」有落差：各行復甦速度不一

今年首季本地生產總值（GDP）預估按年上升5.9%，是近5年來最高。財政司司長陳茂波今日（10日）在電台節目表示，雖然貿易戰仍未停止，但本港出口仍然強勁，金融市場表現不錯，相信今年投資環境積極正面。不過，他承認市民對經濟增長的感受或會有「體感」落差，與各行業復甦速度不同有關，拉動整個社會面需要時間。



財政司司長陳茂波。（資料圖片／夏家朗攝）

首季投資增長達17％

陳茂波接受商台節目《政好星期天》訪問時指，對本港經濟前景表示樂觀。本港今年第一季GDP上升5.9%，雖然貿易戰持續，但本港出口仍然強勁，而且投資增長亦較以往高，陳茂波認為是反映市場看好前景。

他又表示，過去數年投資增長只有是單位數字、甚至低單位數字，但今年首季達到17％，「換句話說，人們是積極正面和看得較好」。他續說在相關數字中，有部分與建築相關，可見樓市回穩且穩步向好，認為未來建築行業恢復力度會更大。

本港今年第一季GDP上升5.9%。（資料圖片／梁鵬威攝）

認經濟增長與實際感受有落差 料未來逐漸轉好

不過，陳茂波承認，經濟上的亮麗數字，與各行業實際感受有落差，稱金融、貿易及創科行業等會較貼近。雖然餐飲等行業回升速度較慢，但整體已扭轉了早前的跌勢，政府將繼續舉辦大型盛事以搞旺市面，冀帶動基層就業及改善營商環境。他又指，本港樓巿穩定並上升，將帶動更多消費信心，相信市民未來的「體感」會逐漸轉好。

陳茂波指，政府將繼續舉辦大型盛事以搞旺市面。（資料圖片／鄭子峰攝）

籲擁抱AI 提「咖啡可加味道」勉創新

金融方面，陳茂波指港股自2 024年9月起上升，目前約4成資金來自歐美機構投資者，相信今年投資環境積極正面。不過，他認為要同時創新股票市場，包括進一步提升「同股不同權」。

AI產業發展迅速，陳茂波指無法避免AI大潮，認為「無法避免的話便擁抱它、學它、用好它，變成你的工具」。他又呼籲相關業界考慮轉型，並以願意變革的食肆作例子，稱「肯試就得」。陳茂波亦再以咖啡作喻，指「就算是一杯咖啡，咖啡加不同的味道都很有趣，都會有不同的吸引力」，認為業界要不斷創新。