中美關係｜Nvidia黃仁勳隨特朗普訪華　公司稱CEO是獲邀出席峰會

美國總統特朗普目前正前往中國，準備進行去年再次上任總統以以再次訪問中國，其中Nvidia行政總裁黃仁勳於阿拉斯加登上總統專機「空軍一號」亦隨團訪華。



特朗普於旗下社交平台Truth Social發文表示，有媒體錯誤地報道稱黃仁勳並未受邀參加這場匯聚全球頂尖商界精英的訪華盛會。「事實上，黃仁勳目前正處身空軍一號，除非我要求他離開，而這幾乎不可能」，否則報道是錯誤的，或者用政治術語來說，就是「假新聞」。

2026年4月30日，特朗普總統在美國華盛頓特區舉行的「投資美國」活動中與Nvidia行政總裁黃仁勳握手。（Reuters）

特朗普稱對黃仁勳等一同前往中國感榮幸

特朗普表示：「我很榮幸有黃仁勳、馬斯克、蘋果的庫克、貝萊德的芬克（Larry Fink）、黑石的蘇世民、波音的奧特伯格（Kelly Ortberg）、嘉吉（Cargill）的Brian Sikes、花旗的范潔恩、GE Aerospace的Larry Culp、高盛的蘇德巍、美光的梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）、高通的阿蒙（Cristiano Amon）及許多其他傑出人士一同前往中國。」

特朗普表示，將請求習近平「開放」中國，讓這些傑出人才發揮才能，助中國達到更高的水平。他承諾，數小時後見面時，這將是他第一個要求。他表示，從未見過或聽說過任何比這更有利於中美兩國的想法。

據知情人士透露，特朗普致電黃仁勳，邀請他隨行訪華。這位英偉達領導人隨即飛往安克雷奇（Anchorage），在「空軍一號」計劃的停留期間與訪問團會合。

Nvidia聲明中表示，黃仁勳是應特朗普邀請出席峰會，以支持美國和本屆政府的目標。白宮發言人表示，不清楚特朗普是否在行程變更前致電黃仁勳。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

黃仁勳此前表示「如果受邀，那將是一種榮幸——能代表美國與總統特朗普一同前往中國，將是莫大的榮幸」。

早前報道指黃仁勳「意外缺席」名單，令市場擔心或對黃仁勳向中國市場銷售英偉達AI芯片的努力造成潛在挫折。

特朗普將於5月13日到訪中國，並於14、15日與國家主席習近平會談。