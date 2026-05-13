路透︰Nvidia CEO黃仁勳於阿拉斯加登上空軍一號　隨特朗普訪華

美國總統特朗普時隔9年後，再次訪問中國，目前正前往出訪中國途中，多名官員及美國企業管理層均有隨團出席，據《路透》報道，當中包括Nvidia行政總裁黃仁勳。



據報道黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號專機，隨美國總統特朗普訪華。

另據《彭博》引述白宮發言人Steven Cheung表示，黃仁勳的行程安排改變了，剛好都能配合得上。

報道指，他在總統專機「空軍一號」於阿拉斯加停留期間被目擊登機。馬斯克也將與特朗普一同乘坐空軍一號出行。

Nvidia盤後最新報223.81美元，升1.37%。

黃仁躲曾表示若獲邀同訪華屬榮幸

黃仁勳早前曾表示，如果受邀很樂意隨特朗普一同訪問中國。他表示：「如果受邀，那將是一種榮幸。能代表美國與總統特朗普一同前往中國，將是莫大的榮幸。」

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

不過在一名美國官員於周一（11日）透露，白宮邀請電動車Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）、波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），以及其他大型企業高管陪同特朗普本周到中國訪問。

2026年5月12日，美國華盛頓特區，圖爲特朗普在白宮門口回應傳媒問題。（Getty）

《彭博》報道，一名白宮官員於周一說，高盛董事長蘇德巍（David Solomon）、黑石集團聯合創始人蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德共同創辦人芬克（Larry Fink）、花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）、Facebook母公司Meta Platforms Inc總裁麥考密克（Dina Powell McCormick），預計也將加入特朗普的代表團，參加特朗普與中國國家主席習近平舉行的峰會。

當時未見有黃仁勳的名字。