Anthropic據報最早5月內完成300億美元融資　估值達9千億美元

外電報道，Anthropic已就300億美元（約2,349.76億港元）的融資條款達成協議，預計最早將於本月完成，也將令公司估值達到9,000億美元（約7萬億港元），超越競爭對手ChatGPT母企OpenAI。



據指，Dragoneer、Greenoaks、紅杉資本及Altimeter Capital已同意共同領投本輪融資。

2025年5月28日，Anthropic CEO Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI或導致美國50%的白領入門工作職位消失，涉及科技、金融、法律和諮詢等行業；屆時失業率將升至10%至20%。Dario Amodei指，AI企業和政府應停止為事態「粉飾太平」，並考慮為民眾提供在職再培訓計劃，以及就使用AI模型和代理向AI企業徵收所得稅。（Getty）

各領投資最少投入20億美元

知情人士表示，每位領投方可能投資20億美元或更多。Anthropic正在與其他投資者討論提供剩餘的新資金，且在交易公布前條款仍可能發生變化。

報道指，Anthropic本輪新融資進展迅速。消息透露，Anthropic上個月接觸了投資者，首席財務官Krishna Rao在過去兩周內開始與潛在的支持者進行談判。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

報道指，是次交易發生在首席執行官Dario Amodei領導下，Anthropic以3,500億美元估值籌集300億美元僅三個月後。在此期間，Anthropic的營收大幅增長，似乎已經超過OpenAI，即使這兩家公司使用不同的會計方法。

報道指，Anthropic的年化營收預計即將突破450億美元，較去年底的90億美元增長五倍。知情人士透露，這激發多家現有及新投資者的興趣。

Anthropic和紅杉資本拒絕置評。Dragoneer、Altimeter和Greenoaks未立即回應置評請求。

報道指，儘管Anthropic此前曾獲得科技巨頭亞馬遜和谷歌數百億美元的支持，但目前預計大型科技公司不會參與本輪300億美元的融資。