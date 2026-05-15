聯儲局「超級鴿派」理事米蘭呈辭　讓位予候任主席沃什

隨著沃什（Kevin Warsh）已獲美國參議院通過其聯儲局主席提名，他將會接捧擔任主席。至於聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）周四（14日）正式遞交辭呈，表示會在沃什（Kevin Warsh）宣誓就職之際或稍早前離任，騰出其理事席位。目前沃什的任命已獲參議院通過，預計將在現任主席鮑威爾任期於周五（15日）結束後不久宣誓就職。



米蘭於去年9月獲總統特朗普臨時任命，接替提早離職的Adriana Kugler剩餘任期。隨着沃什獲參議院確認為下一任聯儲局主席，米蘭辭職成為必要安排，因為目前由7成員組成的理事會並無空缺席位可供沃什出任。此外，米蘭的任期技術上已於今年1月屆滿。

圖為2026年4月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的聯儲局主席人選沃什（Kevin Warsh），出席參議院銀行委員會的聽證會。（Reuters）

稱出任理事屬最高榮譽

米蘭在致總統特朗普的辭職信中表示，這段短暫任職是他「一生中最高的榮譽」，並對沃什表達信心。他於信中指出：「展望未來，我對候任主席沃什以及聯儲局可能在以下領域做出的變革感到興奮，包括溝通政策、資產負債表政策，以及確保聯儲局堅守其狹窄的使命，遠離熱門的政治和文化爭議議題。」

在短暫的任職期間，米蘭以鮮明的「鴿派」立場著稱。他在參與的六次聯邦公開市場委員會（FOMC）政策會議中，每一次均對利率決策投下反對票。去年他曾反對FOMC僅減息25點子的決定，主張更大幅度的寬鬆；而今年以來，他則在三次維持利率不變的決策中投反對票，堅稱應減息0.25厘。

在辭職信中，米蘭重申了他支持減息的論點，並批評聯儲局衡量通脹的方式。（VCG）

在辭職信中，米蘭重申支持減息的論點，並批評聯儲局衡量通脹的方式。他認為，個人消費支出（PCE）通脹，尤其是住房方面的通脹，將逐漸回落至正常水平。他強調：「鑑於貨幣政策具有滯後性，決策官員必須具備前瞻性，從現在開始納入這些因素的影響。」他表示，若不針對通脹衡量錯誤作出調整，「就會讓失業率升至不必要的高水平，並且對抗的是虛假而非真實的通脹。」

米蘭在加入聯儲局前曾擔任白宮經濟顧問委員會主席，亦表示支持聯儲局近期降低銀行監管壁壘的一系列行動，並主導了有關當局應如何縮減資產負債表規模及所持有的6.7萬億美元資產的研究。