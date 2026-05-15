政府維持全年經濟增長介乎2.5%至3.5%預測　惟中東衝突致下行風險

政府指出受對外貿易表現持續強勁和本地需求增強所帶動，香港經濟在今年第一季強勁擴張。實質本地生產總值在第一季按年增長5.9%，較上一季的4%增幅加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。



政府又表示，受全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺所帶動，整體貨物出口在第一季按年實質大幅增長23.7%。服務輸出繼續按年實質穩健擴張3.5%，所有主要服務組別的輸出均見廣泛增長。同時本地需求在消費和投資兩方面均有所增強。私人消費開支在第一季的增速加快，按年實質增長4.9%，反映住戶消費的復蘇更加穩固。隨着經濟強勁增長，整體投資開支在第一季繼續以雙位數字擴張，按年實質上升17.7%。

首季經調整失業率降至3.7%

至於勞工市場方面，政府表示在第一季略有改善。經季節性調整的失業率較上一季進一步微跌0.1個百分點至首季的3.7%。就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.6%。平均就業收入在第一季繼續錄得按年增長。

政府指出，展望未來，香港的經濟前景大致保持強韌。全球對先進電子產品及人工智能相關產品的強勁需求料會支持貨物出口表現。同時，在訪港旅遊業持續興旺、跨境金融活動蓬勃，以及商用服務需求穩定的支持下，服務輸出應會維持堅穩。相對堅挺的消費氣氛及具韌性的商業前景料會支持本地需求。中東衝突對香港經濟的影響至今有限。然而，該衝突的走向仍然極不明朗。倘若局勢進一步升級或持續緊張，可能會加劇環球金融市場波動，對增長構成下行風險並對通脹構成上行風險。

考慮到首季的實際表現較預期強勁，以及外圍環境的潛在短期不利因素，政府指出今年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟增長的風險傾向下行。

上調通脹預測至2.6%

通脹展望方面，國際油價上升應會在未來數月繼續傳導至消費物價內與燃料相關的組成項目。然而，整體而言香港通脹料會保持相對穩定，反映本港作為以服務業為主的經濟體，能源強度較低，而且來自內地的穩定能源供應有助緩減外部衝擊。考慮到第一季的實際通脹情況以及上述因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由《財政預算案》公布的1.7%及1.8%向上修訂至2.5%及2.6%。政府已在過去兩個月推出短期針對性措施，為燃料成本較高的行業提供及時支援。政府對衝突進一步升級的風險保持警覺，密切監察事態發展，並會按情況採取進一步適當回應，以維持價格穩定。