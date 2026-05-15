馮國經︰香港助力內地中型企業出海　將是未來10年重要趨勢

馮氏投資主席、非牟利機構2022基金會主席馮國經今日（15日）表示，在全球地緣政治格局下，中美之間合作與競爭將持續一段時間，中國在新型製造業、機械人和人工智能應用方面有明顯優勢。



香港可幫助內地企業出海

他表示，中美在各方面的競爭已持續多年，地緣政治局勢令中國難以出口貨品到歐美國家。考慮到現時的地緣政治環境，有必要思考香港將處於一個甚麼樣的定位。

馮國經認為，中國透過使用機器人和人工智能等，在製造業上有明顯優勢，要利用此優勢，企業需向其他國家出口貨品，同時內地企業具備全球化優勢，而香港能發揮其作為樞紐的作用，他料香港助力內地中型企業出海將是未來10年重要的趨勢。

他又指，香港不只是要做「超級聯繫人」，更要在企業經香港出海的過程中，為本地帶來經濟效益，包括創造就業、拉動經濟增長等。

香港正經歷「中國製造全球化」重要歷程

研究報告課題組組長鄧希煒認為，香港有獨特的機遇，化身為助力中國企業走向世界的「超級增值人」，同時更深入地融入創新科技和高增值服務領域，與大灣區其他城市協同發展，並加強與新興經濟體的合作夥伴關係，這一轉型需要聚焦的政策協調、私營部門的積極參與，以及創新的策略以克服長期存在的發展障礙。

馮氏投資主席、非牟利機構2022基金會主席馮國經（圖中）指出，內地企業經香港出海的過程中，香港需要考慮為本地帶來經濟效益，包括創造就業、拉動經濟增長等。

2022基金會發布《香港未來發展路徑》報告提到幾項建議，包括強調推動經濟數字化、系統性地打通內地與香港之間在人力和資本等的跨境流動障礙，以及透過開發針對特定領域的專用金融工具、為與創新及綠色掛鉤的證券設立專門的上市和披露框架等，使香港成為推動區內實體經濟轉型的首要金融樞紐。