渣打委任文諾思為財務總監　即時生效

渣打集團(2888)公布，50歲的文諾思(Manus Costello)獲委任為集團財務總監， 並加入董事會擔任執行董事，須待監管部門批准。文諾思將出任暫任集團財務總監，即時生效。文諾思將居於倫敦，並直接向集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)滙報。作為集團財務總監，其亦將成為集團管理團隊成員。



同時委任譚陸潔為首席運營官

文諾思於2024年4月加入渣打後出任投資者關係環球主管，現履新職。於加入公司前，文諾思於股票研究方面擁有25年經驗，包括曾為Autonomous的創始合夥人兼環球研究主管。

關於本次委任，溫拓思表示，文諾思自兩年前加入渣打以來，已為集團的策略定位及持份者參與作出重大貢獻，同時亦展現其嚴謹的一套企業家思維。隨着公司邁進下一增長階段並致力於實現中期財務目標，是次委任將進一步惠及渣打。

渣打也宣布委任譚陸潔(Tanuj Kapilashrami)為集團首席運營官。委任即時生效，並將推動集團的增長及轉型議程。集團首席運營官將負責監督策略及整個集團的轉型，確保企業職能嚴謹有序地交付並具備韌性。譚陸潔於2017年加入渣打，自2021年起擔任集團管理團隊成員。繼續向溫拓思滙報。