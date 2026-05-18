中銀香港料美息短期內變化機會不大　港定存息競爭激烈樓市繼暢旺

聯儲局主席換屆，新主席沃什（Kevin Warsh）即將接任展開四年任期，市場關注在中東局勢下，美國息口政策變動。中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，聯儲局息口政策會主要希望通脹及就業方面取得平衡，目前美國經濟表現良好，而油價高企帶來的通脹風險仍需觀察，目前市場一般預期6月議息以至於今年內都不會有減息機會，他也預計短期內美國息口變動機會不大。



聯儲局主席換屆，周國昌表示，聯儲局息口政策會主要希望通脹及就業方面取得平衡，預計短期內息口變動機會不大。（Getty）

預計本港整體住宅樓市能夠持續暢旺

周國昌表示，港息方面，例如定期息走向，除了美息也會視乎其他因素，包括港元需求及同行競爭。近期港元定存息定價，受到臨近半年結等因素，在美息未有變動情況下，競爭有所增加，短期內預計競爭將繼續激烈。

樓市及按揭方面，周國昌表示，本港住宅樓市今年開局良好，量價齊生，頭幾個月成交數目較去年也有所增長，高才優才等政府吸引人才計劃，為新樓市場帶來較大需求，預計整體住宅樓市能夠持續暢旺。

按揭定價及產品服務等將繼具競爭力 有信心保一哥地位

近日中銀香港上調現金回贈至1.2%，為大行中首家。周國昌表示，該行多年來在本港按揭市場保持領先地位，有信心今年仍可領先。近兩年按揭市場競爭有所增加，但相信為因為樓市暢旺，故屬於正面，該行會繼續推出具備競爭力的產品服務及定價。而事實上，作為本港按揭市場龍頭，該行並非單純依靠價格戰，而是依賴多方面配套，包括審批速度及素質，與中介公司合作等。

周國昌表示，本港住宅樓市今年開局良好，預計能夠持續暢旺。近兩年按揭市場競爭有所增加，該行會繼續推出具備競爭力的產品服務及定價。（資料圖片）

去年中銀香港個人銀行業務方面，財富管理收入按年增長40%，基金分銷收入按年增加四成，資產管理規模（AUM）按年增長四成，保險分銷收入按年增長超過五成。股市暢旺帶動股票交易顯著增長，證券收入按年增加四成，抽股易IPO認購筆數倍增。今年首季該行經營收入穩定，稅後溢利提升，個人銀行財富管理業務平穩發展。

中銀人壽擬未來兩個月推跨境養老試點

對於今年該行零售業務展望審慎樂觀，周國昌表示，相信機遇與挑戰並存，儘管面對地緣政局不確定性，香港整體經濟仍然體現穩中有進，外貿、零售、股市及樓市均呈向好態勢，預料財富管理及按揭需求依然持續。

他又表示，中東戰爭下市場或有所波動，香港作為國際金融中心能夠受惠，有高端客戶或者家辦都會考慮在香港設立辦公室。客戶投資偏好方面，客戶對穩健長線及多元資產配置的偏好持續提升，包括高息基金及結構性產品等。

中銀人壽執行總裁鄧子平則表示，對今年業務展望審慎樂觀，今年擬推出新產品，包括多元短期儲蓄險，市場對英鎊及澳元產品存在需求，可能和小朋友在當地讀書有關，相關貨幣利率也屬吸引。同時，擬推危疾產品，重大疾病保險將重整及優化現時產品。另外，在養老生態圈方面，會就跨境養老在未來兩個月先推出試點，地點包括深圳。