渣打擬於2030年前裁減15%後勤支援崗位　提高有形股本回報率至18%

渣打集團（2888）計劃裁減逾15%的支援崗位，並上調未來4年的回報目標，顯示越來越多的銀行正在借助人工智能來提升效率。



渣打周二（19日）宣布，將通過裁員增效實現員工人均收入到2028年提高約20%，並計畫到2030年削減公司職能崗位逾15%。這些崗位主要是後台支援崗位。

將有形股本回報率逐步提高至18%

渣打還提出新的回報目標，其中包括到2028年把有形股本回報率提高3個百分點至15%，到2030年進一步提高至18%。渣打還力爭在2028年把成本收入比降低至57%。

該行同時又表示， 計劃在13至14%的普通股權一級資本比例範圍內營運，貸款損失率則維持於跨周期30個至35個基點的範圍，同時支持30%或以上的派息率，並逐步遞增每股股息。

渣打周二在香港啟動面向分析師和投資者的活動。行政總裁溫拓思和管理團隊將討論中期重點任務、成長舉措以及財務框架。

渣打行政妣裁溫拓思。（資料圖片）

溫拓思在聲明中表示：「我們正在投資於將增強競爭優勢、推動可持續成長並在長期帶來更高質量回報的能力，同時已設定了明確的目標。」

渣打表示，裁員將借助於擴大自動化、先進分析和人工智能的大規模實際應用，以簡化流程、改進決策，並提升客戶服務與內部效率。