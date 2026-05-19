不足3億變136億美元！　24歲「AI股神」持倉曝光　狂沽半導體股

一份遞交給美國證交會（SEC）的例行文件，在華爾街掀起了不小的波瀾。前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner掌舵的對沖基金Situational Awareness LP（SALP）於昨日正式披露最新13F持倉報告。文件公布後，其持倉名單中的兩隻個股應聲大漲。HIVE Digital（HIVE）單日飆升28.62%，收報3.46美元；T1Energy（TE）上揚23.46%，收報7美元。市場資金用腳投票，將這位年僅24歲的基金創辦人再次推至聚光燈下。



從掃地出門到「華爾街新貴」

時間倒回2024年春天。綜合外媒報道，彼時23歲的Aschenbrenner正經歷職業生涯的至暗時刻——他因多次質疑公司安全漏洞，並向董事會遞交備忘錄，最終被OpenAI以「涉嫌洩露內部機密」為由解僱。他否認有不當行為，外界則普遍認為，這是一場因「過於耿直」而引發的職場風波。

AI安全研究員變成失業青年，這位哥倫比亞大學19歲畢業生代表的際遇，看似跌入了谷底，但轉折來得出人意料。被解僱僅兩個月後，Aschenbrenner在網上自費發表了長達165頁的論文《態勢感知：未來十年》。文中，他提出AI能力過去四年已躍升四個數量級，據此推算2027年將實現通用人工智能（AGI）；而比算法更緊迫的瓶頸，是電力、電網與數據中心空間。

前OpenAI研究員、SALP創辦人兼首席投資官 Leopold Aschenbrenner（圖源：X@leopoldasch）

這篇論文被矽谷廣泛轉發，Stripe創辦人Collison兄弟、前GitHub CEO NatFriedman等科技大佬讀後，決定出資助他創立對沖基金。於是，帶著2.55億美元的種子資金，這位剛被掃地出門的年輕人闖入了華爾街。

在接下來一年裏，基金規模從2.55億美元起步，六個月內膨脹至20億美元，一年後股票持倉規模達到55億美元；若計入期權名義價值，最新數據顯示總規模已約136.7億美元，顯然成爲「華爾街新貴」。

2024年以來，SALP基金規模變化。（圖源：whalewisdom.com截圖）

「AI後勤」的投資哲學

Aschenbrenner的投資邏輯帶有鮮明的個人烙印。當市場蜂擁搶購英偉達、台積電等芯片龍頭時，Aschenbrenner卻選擇「轉身向後」——他認為軟件可以靠AI快速迭代，但「工廠、能源、基建這些物理世界的東西，AI造不出來」。在這一思路下，SALP一邊瘋狂「做多」能源與基建，另一邊則通過看跌期權大舉做空半導體板塊，暫時贏多輸少。

最近季度，SALP買賣股票Top5 。（圖源：whalewisdom.com截圖）

在多頭端，基金將約20%倉位砸向燃料電池公司BloomEnergy（持倉達8.79億美元），並重倉SanDisk（7.24億美元）及CoreWeave等算力基建股。此次大漲的HIVE Digital與T1Energy，亦屬於這一邏輯。前者為比特幣礦企，手握現成的土地、電網配額合約，具備轉型為AI數據中心的天然條件；後者T1Energy則關聯太陽能及電池供應鏈，或成新一代能源解決方案。

至於空頭端，最新13F顯示其持有大量半導體相關看跌期權，名義價值包括VanEck半導體ETF（SMH）約20.4億美元、英偉達（NVDA）約15.7億美元、Oracle（ORCL）約10.7億美元、博通約10.1億美元、AMD約9.69億美元。此外，基金對台積電、美光、ASML等亦開設了看跌倉位。

各季度以來，SALP所持倉的各行業占比。（圖源：whalewisdom.com截圖）

值得留意，SALP前十大持倉的集中度達到72.66%，倉位高度集中。市場上亦有審慎聲音提醒，此種押注方式往往伴隨較高的波動風險，其對半導體板塊的空頭佈局，與當前主流資金流向背道而馳，未來能否持續獲得市場驗證，仍有待觀察。