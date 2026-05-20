美國減息或無望　港銀爆定存加息戰　3個月破3厘呢間推2年存期

美國通脹憂慮令市場對聯儲局進一步減息預期降溫，加上臨近半年結，港銀近日積極推出港元定存優惠吸客吸資金。而除了短期3個月定存息優惠外，長息也有所上調，當中平安數字銀行推出24個月港元超長定存優惠，利息達2.9厘，超越另一家數字銀行WeLab Bank的2.8厘。該行並同時上調1年期定存息至2.85厘，看齊WeLab Bank，兩者均為全港最高。



平安數字銀行推出24個月港元超長定存優惠，利息達2.9厘，該行並同時上調1年期定存息至2.85厘，兩者均為全港最高。（顧慧宇 攝）

平安數字銀行推2年超長存期2.9厘優惠 全港最高

平安數字銀行宣布，由即日起至5月31日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或上的新資金，全數定存年期均可享有高息優惠，包括全新24個月長息2.9厘定存息，而12個月也有2.85厘。中短存期方面，1個月、3個月及6個月也分別有2.4厘、2.75厘及2.6厘。

目前3個月定存息方面，仍以建銀亞洲的6.88厘為全港最高，但起存額高達100萬元，並只限於首20%資金，並需為全新貴賓理財客戶。

另外，工銀亞洲最新推出兩款3厘高息，透過手機銀行遙距開立「綜合賬戶」，再在APP內開立「e定存」的客戶，3個月港元定期年利率高達3.88厘，但留意本金上限為10萬元。至於最新加息的全新「工銀財富」客戶優惠，年利率由2.88厘加至3厘，起存額介乎10萬元至1000萬元。