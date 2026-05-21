世界金融論壇2026｜李家超：香港將繼續發揮獨特優勢拓展多邊合作

5月21日，第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會在香港正式開幕。特首李家超在會上發表視像講話表示，香港將繼續發揮獨特優勢，為世界搭建對話橋樑，拓展多邊合作空間與全球共享穩定與增長成果。



李家超表示，本次論壇以重塑穩定與增長新錨為主題，在分裂與動盪的世界中探討全球經濟進入新格局，恰逢其時。面對供應鏈加速重構，動盪與機遇並存的環境，香港普通法制度與全球金融中心對接，就能為全球投資者提供一流平台，大展宏圖。

香港是全球第三，亞洲第一的國際金融中心，根據國際貨幣基金組織最新的評估，香港銀行維持資本充足，流動性穩健，盈利狀況良好，將全力成為全球最大的跨境財富管理中心。種種成績證明國際投資者對香港金融基建法治之路和發展前進的信心。

李家超發表視像講話。（香港01記者 攝）

李家超指出，國家十五五規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位，積極對接國家戰略發展，發揮超級聯繫人的關鍵角色，為國家金融強國建設貢獻香港力量。

香港發展金融市場，既要鞏固傳統優勢，也要開拓新增長點。他強調，在鞏固股票債券的傳統優勢的同時，積極開拓黃金及大宗商品交易金融科技等領域，香港正以紮實步伐不斷提升核心競爭力，在變局中開創新空間，在當前複雜多變的國際環境下，香港將繼續發揮獨特優勢，為世界搭建對話橋樑，拓展多邊合作空間與全球共享穩定與增長成果。

第九屆世界金融論壇

第九屆世界金融論壇年會暨洲際對話2026年度大會於5月21日在香港舉辦。該活動由世界金融論壇組委會、金磚智庫和重建布雷頓森林體系委員會主辦，香港金融發展局作為戰略合作夥伴。

大會以「尋求穩定與增長新錨：在一個分裂、動盪的世界中，如何重塑和適應世界經濟與金融新格局」為主題，匯聚全球政、商、學界人士以及科技創新界代表，旨在為決策者、金融家、企業家、投資家、科創家、學者提供高層級對話平台，分享見解、凝聚智慧、促進合作。世界金融論壇《2026世界經濟金融展望報告》將在本屆大會上發佈。