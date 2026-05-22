和電香港推三新5G Plan　「至得寵」月費238元　含毛孩體檢及疫苗

和記電訊香港（0215） 旗下流動通訊品牌3香港及 3SUPREME，推出3種針對不同家庭需要的5G月費計劃及配套服務，包括涵蓋長幼、毛孩家長和寵物。



「至得寵」5G月費計劃238元起 糅合通訊與寵物醫療護理

公司指，本港毛孩數目日見上升，和記電訊香港遂夥拍香港最大型獸醫集團 Pet Space，推出人寵共享的「至得寵」5G月費計劃，月費238元起。

選用298元月費計劃的客戶，寵主可享100GB本地數據，連寵物定位器及精美寵物頸圈，可隨時透過智能裝置掌握毛孩位置。計劃同時包括由 Pet Space 提供的全面健康檢查、狗隻或貓隻疫苗注射、24×7 寵物醫療 WhatsApp 熱線，以及免費寵物專車接送服務，直達指定動物診所。

選用398元月費計劃的客戶，更可享 Pet Space 旗下診所的購物及服務優惠，包括獸醫診所購物券、寵物洗牙折扣，計劃包含的寵物服務及用品價值高達1.19萬元。

「健悠三地」包跨境巴士免費車票 及內地洗牙優惠

此外，公司新推出專為銀髮族而設的「健悠三地」5G月費計劃。有關計劃適用於60歲或以上長者，月費128元起，合約期2年，包含内地及港澳三地共享數據及内地副號，以及最少每月一張大灣區跨境巴士免費車票、內地洗牙優惠，兼贈送智能手環或智能手錶。

客戶選擇238元以上月費計劃，更包括每年一次免費精選或詳細身體健康檢查（每次價值高達2,750元）。選用528元月費計劃的客戶，享雙 SIM共享數據月費計劃，免費禮遇如健康檢查、巴士車票、智能手錶等亦雙倍加碼，總值高達2.8萬元。

同時，和記電訊香港早前推出「5G 寬頻 PRO」月費計劃，結合 5G、網絡保安及免費家居保險的一站式方案，回贈後月費由208元起，合約期4年，客戶無需拉線，插電即用，兼豁免租用路由器的費用。