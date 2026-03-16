和電香港推「世界Plan 2.0」　料今年資本開支持平　關注北都建設

和記電訊香港（0215）執行董事及行政總裁何偉榮表示，最新推出「世界Plan 2.0」，新增選用50GB或以上「世界 Plan」的客戶可以加購一張額外SIM卡，將「世界 Plan」內的全球數據分享使用，額外SIM月費120元起。



公司續指，今年資本開支預算為4至5億元，與去年相若，主要用於優化網絡及數碼轉型，且目前自由現金流充足，日後會加強及盈利能力提升，董事會將重新審視股息政策。



2.0服務加碼 涉旅遊保險、跨境巴士

何偉榮表示，此前推出的「世界Plan」計劃反響熱烈，收費約300多元的套餐最受歡迎。

今次新方案再有加碼，新選用「世界 Plan」的客戶可從24個月「環島中港通巴士通行證」、2年旅遊保險及2年VPN服務當中，免費任選一項。此外亦新增深圳滑雪場門票以及往返巴士等限量北上優惠。

繼續評估中東局勢 復活節航班表現仍勁

而中東戰火或影響外遊意欲，或對漫遊表現存潛在不利影響，何偉榮表示，目前看來復活節假期航班表現不俗，將繼續留意。

料6G商業化需待2030年 關注北都興建基站

問及6G發展進度，以及北都發展情況，和記電訊香港財務技術及營運轉型總裁梁丙曜指出，6G目前尚處於科研階段，目前主要的用途為低空經濟，但最終商業化落地運用，料應需待到2030年。

北都的建設方面，他指出，業界會與政府討論如何更密集興建基站，早先因為解決了港鐵（0066）屯馬線錦上路站至荃灣西站「結界」問題，該段數據用量提升了52%。